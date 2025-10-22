Caso Pierina, Manuela: “Non temo il confronto con Louis, voglio giustizia per mia suocera”

Rimini, 22 ottobre 2025 – “Non nego che il pensiero di un confronto con Louis mi scuota dentro, perché non è una situazione facile dal punto di vista emotivo. Ma non mi spaventa. Anzi, voglio ricordare che fui io, a suo tempo, a chiedere di poter parlare con lui davanti al gip”.

È su un’altalena di emozioni, Manuela Bianchi. La donna dai mille ruoli nel giallo di Pierina Paganelli. Colei la quale è passata dall’essere nuora della vittima ad amante dell’indagato. Poi ex amante. Poi grande accusatrice dello stesso, dopo la deposizione in incidente probatorio che ha radicalmente ribaltato il paradigma investigativo del delitto di via del Ciclamino con la collocazione di Louis Dassilva nel sotterraneo dove Pierina fu uccisa, per la prima volta prima del ritrovamento del cadavere. E ora, proprio Manuela Bianchi e la sua ritrattazione sono tornati ad essere in primissimo piano anche all’interno del processo a Dassilva.

La donna è stata infatti citata a testimoniare nella lista presentata dalla difesa di Dassilva, che tra le proprie richieste all’Assise ha aggiunto anche quella di un confronto tra la Bianchi e l’imputato, assistito da un interprete in lingua wolof. Confronto su cui la Corte ha per ora sospeso la decisione, riservandosi, ma per cui la stessa Bianchi, in esclusiva al Carlino, confessa: “Se i giudici dovessero ritenere necessario questo confronto, non vedo un motivo per tirarmi indietro. Lo affronterei, anche con il cuore che batte forte, ma con la consapevolezza di essere dalla parte della verità – scandisce Manuela Bianchi –. Quello che provo è un insieme di ansia, dolore e determinazione. È una ferita che si riapre, ma lo farei senza esitazione, per rispetto verso mia suocera e per la giustizia”.

Ancor prima del confronto che sa già da possibile resa dei conti in aula, è da capire anche se la Bianchi sarà solo riascoltata come testimone. “Tornare in tribunale non è mai una passeggiata – ha continuato Manuela riferito alla possibilità di essere inserita in lista testimoni –. Però mi sento pronta: pronta a sostenere la giustizia e a rispondere a qualunque domanda mi verrà posta dal giudice se servirà a fare chiarezza su questa tragedia. Al pensiero di una nuova deposizione mi sento tranquilla con la mia coscienza, anche se non posso negare che l’emotività e il coinvolgimento personale in questo caso pesano molto. Ma se può servire a far emergere la verità sulla morte di Piera, sono pronta a rimettermi in gioco”.

In gioco, pur avendo trascorso sinora questo inizio di processo da semplice spettatrice fuori ’dal campo’ del tribunale. “Non ho partecipato all’apertura del processo non perché volessi allontanarmi, ma perché non mi sono costituita parte civile contro Louis, e in quel momento non sentivo di avere la forza né il motivo per stare fisicamente in aula. Ogni volta che entro in tribunale è come riaprire una ferita che non si è mai chiusa. Ma se non dovessi essere chiamata a testimoniare, presto o tardi andrò comunque in tribunale, sicuramente quando verrà sentito mio fratello Loris e quando toccherà a mia figlia. Il mio unico e più grande desiderio è sapere chi ha ucciso così brutalmente mia suocera e perché. Solo allora potrò sentire, forse, un po’ di pace. Nel frattempo seguo comunque ogni passaggio del processo, passo dopo passo, grazie al mio avvocato Nunzia Barzan e al mio consulente Davide Barzan”.

Nunzia e Davide Barzan che relativamente ai passaggi avvenuti in aula lunedì hanno poi chiarito: “Manuela Bianchi è stata escussa nel corso dell’incidente probatorio durante cui ha risposto in modo puntuale e completo alle domande formulate dalle parti e dal gip. Si evidenzia che l’eccezione sollevata dalla difesa di Dassilva in merito all’utilizzabilità e alla validità dell’incidente probatorio è stata dichiarata inammissibile. Pertanto, l’intero contenuto della testimonianza già resa entra a pieno titolo nel fascicolo del dibattimento. Perciò una eventuale nuova escussione potrà riguardare esclusivamente eventuali elementi sopravvenuti o fatti nuovi emersi successivamente alle dichiarazioni già rese in sede di incidente probatorio”.