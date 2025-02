Caso Pierina, il cerchio si stringe: ecco le prossime fasi del giallo

Rimini, 24 febbraio 2025 – L’attesa è tutta concentrata sugli esiti, che saranno discussi in udienza il 28 aprile, degli accertamenti comparativi svolti dal superperito del Tribunale tra il filmato della cam3 dove alle 22.17 del 3 ottobre ’23 si vede una persona attraversare via del Ciclamino e le immagini collezionate durante l’esperimento giudiziale a cui ha partecipato anche l’unico indagato Louis Dassilva. Ma questa settimana sarà comunque cruciale per il delitto di Pierina Paganelli, con numerosi colpi di scena che potrebbero verificarsi a partire dalla convocazione in procura di Manuela Bianchi.

Fiato sospeso per gli esiti degli accertamenti comparativi sulle immagini della cam3 con i filmati registrati durante l’esperimento giudiziale

La convocazione in Procura di Manuela Bianchi

Secondo le indiscrezioni e salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, la nuora di Pierina ed ex amante dell’indagato verrà chiamata a fornire sommarie informazioni testimoniali a chi indaga già domani, al più tardi mercoledì. La convocazione di Manuela fa seguito a quella già avvenuta per la moglie di Louis, Valeria Bartolucci che in quanto coniuge dell’indagato si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Louis Dassilva è in carcere da luglio

Sempre questa settimane potrebbero poi arrivare anche le motivazioni della Corte di Cassazione, che a fine gennaio aveva deciso di non blindare quanto disposto dal Riesame nel confermare la misura cautelare in carcere per il metalmeccanico 34enne. La Cassazione aveva un mese di tempo per depositare le proprie ragioni con cui ha di nuovo rimandato al Riesame la decisione sul carcere.

Dna sulla chiavi di Pierina

Infine, sempre questa settimana nei laboratori di Tor Vergata dovrebbe emergere se sulle chiavi di Pierina ci siano o meno tracce di Dna utilizzabili da comparare con il materiale biologico già repertato.