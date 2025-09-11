Caso Pierina, scontro sui testimoni. Bruzzone e connazionali di Louis chiamati alla sbarra dalla difesa: "Numeri roboanti ma senza novità"

di Francesco ZuppiroliSgocciolano, come il lento scorrere di un rivolo d’acqua sul fianco di una stalattite, i giorni che separano dall’inizio del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio volontario e pluriaggravato di Pierina Paganelli. Scorrono lente le ultime ore incolori di un’attesa lunga quasi due anni. Un’attesa per la verità giudiziaria il cui tracciato in fase di indagini non ha lesinato imprevisti, dubbi, errori e colpi di scena a chi, come i figli di Pierina Paganelli, sono sempre stati austeri testimoni molto interessati degli sviluppi portati dallo scorrere del tempo. Ma la resa dei conti, infine, è arrivata. E si terrà in un’aula del Tribunale di Rimini, dove lunedì mattina davanti alla Corte d’Assise comincerà il processo al vicino di casa Louis Dassilva. E se dietro al vetro blindato della camera di sicurezza gli occhi neri del 35enne senegalese seguiranno ogni movimento e ogni parola di uno scontro legale che ha in palio il suo destino, nei banchi alla destra della Corte, subito dietro al posto occupato dal pubblico ministero Daniele Paci, si accomoderanno le parti civili al gran completo.

Tredici parenti di Pierina Paganelli, assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, tra cui spiccano i figli dell’anziana trucidata con 29 coltellate nel buio del seminterrato di via del Ciclamino 31, la sera del 3 ottobre di due anni fa. Giuliano Saponi, la sorella Chiara e il fratello Giacomo prenderanno parte di persona a un inizio di processo che "la nostra famiglia, così come tutti coloro che hanno preso parte a questa indagine a vario titolo e l’intera collettività, che anela a sicurezza e giustizia, attendeva con impazienza", fanno sapere proprio i figli della Paganelli.

"I testimoni che potevano dare un contributo alla ricostruzione della verità sono già stati sentiti più volte e le loro deposizioni oggetto di ripetuta analisi nelle fasi procedimentali che hanno preceduto l’inizio del dibattimento – aggiungono poi gli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei –. Non riteniamo che soggetti diversi da questi, anche in numero roboante, possano apportare nulla di nuovo alla ricostruzione del fatto o elementi giuridici utili alla decisione. Questa riflessione trova riscontro anche nel fatto che la stessa difesa dell’imputato aveva richiesto in sede di udienza preliminare il rito abbreviato (che avrebbe impedito di sentire nuovi testimoni, ndr) poi negato dal gup in ragione delle numerose aggravanti contestate all’imputato". Il riferimento è alla lunga lista di 145 testimoni chiamati a deporre dalla difesa di Dassilva, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri ed Andrea Guidi. Una lista in cui compaiono, oltre a Manuela Bianchi – ex amante dell’indagato e nuora della vittima – e suo fratello Loris, anche tutti i testimoni già inseriti nella lista della procura stessa, compresi poliziotti della squadra mobile, vicini di casa di Pierina e di Louis, ma anche alcuni cittadini senegalesi che – se ammessi dalla corte – la difesa di Dassilva chiamerà per fare luce su costumi e usanze del proprio Paese d’origine. Tra i testi anche la criminologa Roberta Bruzzone, il cui nome compare più volte nella medesima lista poiché chiamata a deporre su diversi argomenti. Una circostanza che, unita alla riproposizione dei testimoni già inseriti dalla procura, porta gli avvocati di parte civile a chiarire: "I testimoni esclusivi della difesa Dassilva non sono più di quaranta, posto che vengano ammessi tutti dalla Corte".

Un processo insomma dai contorni elefantiaci quello che prende forma mentre si riducono sempre di più i minuti che separano le parti in causa dall’apertura del procedimento. E c’è anche l’ipotesi che fuori dal tribunale si tengano ulteriori manifestazioni. "I nostri assistiti non sono sicuramente a loro agio al pensiero della folla di cronisti e telecamere che troveranno fuori dal tribunale e in generale in rapporto alla mediaticità del caso. Eppure, vogliono fortemente esserci per un momento cruciale ed a lungo atteso, a cui si arriva dopo che la rilevanza dell’impianto accusatorio è stata riconosciuta da tutti i magistrati chiamati in questi mesi a pronunciarsi sulla custodia in carcere del Dassilva, che ha incontrato ripetute conferme", hanno concluso i Lunedei. E intanto le ultime gocce di tempo continuano a cadere. Piano, piano, piano.