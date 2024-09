Caso Pierina, spunta il passato militare di Louis

RIMINI

È tutto un altro Louis. Quello tratteggiato nelle oltre 200 pagine di memoria depositata dal pm Daniele Paci prima dell’udienza del Riesame che ha trattenuto Dassilva in carcere per effetto della misura cautelare emessa a suo carico in quanto ritenuto l’assassino di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. Nel documento presentato dall’accusa ai giudici del tribunale bolognese, infatti, il pm sottolinea come Dassilva sarebbe una persona "dal vissuto fortemente traumatico". A raccontarlo all’inquirente è stato lo stesso 34enne indagato per omicidio, spiegando di avere prestato servizio in Gendarmeria del Senegal (foto) dal 2012 al 2013, per poi lavorare in una agenzia di sicurezza con sede a Dakar. Quindi i conflitti tra gruppi armati e il trasferimento in Libia in cerca di lavoro, a Saba. Fino a quando sarebbe stato "fregato", finendo rapito e sequestrato. Momenti terribili in cui "mi davano botte (...) e ci facevano combattere tra di noi per scommessa", ripercorse lo stesso Dassilva con il pm. Un vissuto che ha portato chi indaga a ritenere Dassilva una persona capace di fare del male, dopo aver descritto "di aver visto numerosissimi cadaveri" e "il serrato e impegnativo addestramento militare svolto in Senegal con la Gendarmeria". Elementi, questi, suffragati per l’accusa anche dalla stessa Valeria Bartolucci, moglie di Louis. La donna, infatti, tre giorni dopo l’esecuzione della misura cautelare, intercettata avrebbe confermato la "eccezionale preparazione militare del marito".