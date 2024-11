Delitto Rimini, trovati 2 dna femminili sugli abiti di Pierina Paganelli

Rimini, 20 novembre 2024 - E' un colpo di scena forte, da far tremare l'impalcatura accusatoria, quello che arriva dal primo parziale verdetto degli accertamenti irripetibili compiuti all'Università Tor Vergata sugli indumenti di Pierina Paganelli. In tutto 15 reperti, comprendenti anche oggetti di Dassilva, su cui è stato ora trovato del nuovo Dna. Due, a essere precisi. Due firme biologiche differenti appartenenti però a due donne.

L’omicidio di Pierina Paganelli (nel tondo) è avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage del condominio di via Del Ciclamino, a Rimini

La chiusura dell'incidente probatorio arriva con qualche giorno di anticipo dal 26 novembre - termine entro il quale verrà depositata la relazione intera - e porta con sé alcune indicazioni chiave. Anzitutto non sarebbe emerso il profilo di Louis Dassilva - al momento unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli - sui reperti, nemmeno mediante l'utilizzo del nuovo super-laser. Sono emersi invece due nuovi profili differenti, femminili, grazie al laser fatto arrivare appositamente dall'America.

Uno si trova sulla gonna di Pierina, all'altezza della vita, e uno sul lato della maglietta vicino ad una coltellata tra spalla e braccio. Si tratterebbe di due soggetti differenti tra loro, ma al momento in quantità troppo esigue per essere comparate. Si va verso perciò una breve proroga per comparare questi due Dna femminili con quelli dei soccorritori e delle persone che avrebbero interagito con la scena del delitto.