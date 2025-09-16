Caso Pierina, via al processo. I figli: "È stato Dassilva". Primo faccia a faccia in aula

Non è volata una mosca. Quando Louis Dassilva ieri ha fatto il proprio ingresso, scortato dalla polizia penitenziaria, nella Corte d’Assise di Rimini per la prima udienza del processo che lo vede imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, il tempo per un attimo si è come fermato. Tasto ’pausa’ sul clamore mediatico, sull’alveare ronzante di pettegolezzi, ipotesi, accuse. Tasto ’pausa’ per il capannello di una cinquantina di spettatori assiepati sugli spalti dell’aula di tribunale e sulle schiere di giornalisti pronti a raccontare la nuova puntata di una soap dell’orrore cominciata con un delitto e finita per diventare, come da molti spettatori presenti è stato definito, "il processo dell’anno".

L’inizio del procedimento giudiziario per far luce sul giallo di via del Ciclamino a Rimini sta a metà tra il drama e l’horror, dove a contraltare del sangue spesso dimenticato di una ex infermiera 78enne trucidata in un seminterrato con 29 coltellate, ci sta l’ossessione di chi non si è perso nemmeno un secondo dell’inchiesta durata due anni e che ieri ha voluto assaltare il palazzo di Giustizia anche solo per strappare un selfie con Valeria Bartolucci. La moglie dell’imputato. Per lo più, è solidarietà quella mostrata ieri in tribunale. Solidarietà per Dassilva, il quale, durante la passeggiata che lo ha condotto nella camera di sicurezza e poi da lì al banco degli imputati, ha calamitato lo sguardo di oltre un centinaio di paia di occhi che Louis ha ignorato. In t-shirt blu, pantalone bianco e dread ai capelli, il 35enne senegalese si è preoccupato solo di scambiare un cenno d’intesa con la moglie e abbracciare fugacemente in un’occhiata il clamore mediatico di cornice.

Perché ieri a Rimini persino una città così abituata ai riflettori per la rutilante dolcevita è rimasta sorpresa dal set a cielo aperto allestito dalle decine e decine di telecamere che hanno accompagnato la sfilata dei protagonisti del giallo sino all’ingresso del tribunale, dove poi un’ordinanza della Corte d’Assise ha sbarrato la strada ai riflettori, consentendo solo fotografie all’interno dell’aula. Ma la passione per lo show del macabro, che si è legato a filo doppio con il giallo di Pierina, intriso di veleni familiari, di ribaltoni investigativi e di tradimenti amorosi, non ha mancato d’infilarsi nella cruna dell’ago della Giustizia.

Mentre in aula venivano sbrigati gli adempimenti preliminari del processo, con la difesa di Dassilva che ha chiesto – tra le altre eccezioni sollevate – la nullità dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi per "mancata trasmissione di atti prima dell’incidente probatorio", più che degli aspetti burocratici gli ’spettatori’ si sono chiesti: "Ma dov’è Manuela?". Proprio la nuora di Pierina, l’ex amante di Dassilva e poi la grande accusatrice dello stesso. Più personaggio che persona nel microcosmo del delitto. L’assenza di Manuela Bianchi, insieme con il fratello Loris, ha rappresentato l’unica lacuna nel mosaico di volti mescolatisi in due anni di tempo nel giallo di via del Ciclamino. Per la prima volta tutti insieme, invece, si sono presentati i figli della vittima. Giacomo, Chiara e Giuliano, il marito di Manuela, che senza esitazione prima dell’inizio del processo non si sono persi in dubbi: "Per noi, è stato Louis". Saranno gli otto giudici dell’Assise a stabilirlo ora e a mettere sotto i propri di riflettori la Giustizia in primo piano.