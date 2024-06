Caso rimborsi, Tosi al contrattacco: "Vogliono cacciarmi dal consiglio"

"La mia schiena non si piega". Renata Tosi lancia il suo messaggio anche sui social e apre le prime schermaglie di quella che viene vista dalla ex sindaca una battaglia politica. Giovedì prossimo arriverà in consiglio comunale la questione dell’incompatibilità della consigliera dopo la lite pendente con l’amministrazione pubblica che rappresenta. Questo perché il Comune le ha fatto causa per avere indietro 87mila euro di rimborsi per spese legali in precedenza dati alla ex sindaca per i procedimenti penali relativi al Trc. Per estinguere il motivo dell’incompatibilità Renata Tosi potrebbe versare 87mila euro al Comune, ma le prime parole della ex sindaca non lasciano immaginare un’ipotesi del genere. Al contrario la consigliera ne fa una questione politica. "Chiedi, come han fatto tutti gli amministratori pubblici prima di te, il rimborso al Comune. Loro non si capacitano che tu ancora sia con la schiena dritta e la testa alta in consiglio comunale, quindi intentano una causa contro di te: pretestuoso e inesistente. Per cacciarti dal consiglio". Non solo. L’ex sindaca parla già da martire: "Se mi cacceranno politicamente sarà una grande sconfitta per la democrazia".

Se questo non accadrà "non lo faranno per farmi un piacere. Io siedo in consiglio perché i riccionesi me lo hanno permesso". Giovedì si svolgerà il primo round in consiglio, dove verranno dati 10 giorni alla consigliera per estinguere la lite pendente. Nella riunione successiva si farà una verifica e in caso di mancata estinzione si andrà a un terza seduta dove i consiglieri voteranno sulla esclusione di Renata Tosi dal consiglio. L’esito dell’iter potrebbe non essere già scritto. Le prime parole del segretario del Pd, Riziero Santi sono le seguenti: "Sono e siamo garantisti". Santi non dà indicazioni certe, ma spiega come il partito vede l’affaire Tosi. "Renata dovrebbe preoccuparsi della parte giudiziaria di questa vicenda, non di quella politica. Se vuole difendersi lo faccia nelle aule di tribunale e non nel consiglio comunale. Posso dire che in consiglio non si scatenerà alcuna battaglia politica. Lo ripeto, siamo garantisti, e c’è un procedimento giudiziario in itinere a cui guardare". Si tratta dell’azione legale avanzata dal Comune per riavere gli 87mila euro dati in passato alla ex sindaca. Se si arriverà al voto finale sull’incompatibilità della consigliera, le parole di Santi lasciano più di un dubbio su come potranno pronunciarsi i consiglieri comunali del partito.

Andrea Oliva