Caso S.Marino World, il governo vuol vederci chiaro: "Non siamo la nuova Monaco del Nord Italia"

"San Marino la nuova Monaco del nord Italia". Questo lo slogan apparso sul sito della San Marino World srl, società privata riconducibile all’uomo d’affari spagnolo Enrique Banuelos De Castro, vecchia conoscenza del Titano. Sito sul quale pare si promuovessero le tanto criticate residenze fiscali non domiciliate. "Come un qualsiasi prodotto in vendita – sottolineano da Rete – sostenendo peraltro di essere l’unico soggetto qualificato a ottenere i certificati di residenza".

Una questione piombata in Consiglio grande e generale e subito presa di petto dal governo. "Mi sono visto con il collega Beccari (segretario di Stato agli Esteri, ndr) – spiega il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti – perché sono apparse queste notizie su questo sito dove c’era anche tutta una serie di documentazioni. Le abbiamo prese in esame e abbiamo visto che ci sono dei contenuti che sicuramente sono assolutamente lontani da quella che è la visione della Repubblica di San Marino e del suo sviluppo".

Gatti mette le carte in tavola. "Una riqualificazione delle nostre strutture sicuramente è un obiettivo che il governo ha – dice – però non quello di diventare una Monaco che ha per storia, per cultura, per economia obiettivi completamente diversi da quelli di San Marino". Da qui la proposta, che il Congresso di Stato ha fatto sua, di trasmettere tutto agli uffici preposti, compresa l’Avvocatura dello Stato perché vengano fatte tutte le valutazioni del caso "ed eventualmente si avviino azioni".

Il Segretario alle Finanze ricorda il rapporto del Titano con la San Marino World. "Alla quale era stata concessa nell’aprile scorso un’autorizzazione, ma con condizioni sospensive. Necessaria, fra le altre cose, la presentazione di un progetto realizzativo per un complesso a 5 stelle. Ma fino ad ora ciò non è avvenuto. Questa autorizzazione scade al 30 di giugno, quindi se saranno presentati in quelle condizioni, e anche all’esito chiaramente degli accertamenti che saranno fatti, poi il Congresso prenderà le sue determinazioni. Diversamente sarà decaduta".