Caso stipendi, lo United apre al confronto

Lo United Riccione si è impegnato ad aprire un tavolo di confronto per sistemare e chiudere la vertenza aperta dall’organizzazione sindacale Cgil per gli stipendi non pagati da ottobre a oggi, come hanno sottolineato Nidil e Slc Cgil Rimini, le federazioni di categoria dei lavoratori atipici e sportivi. L’amministrazione comunale ha incontrato la dirigenza dello United Riccione viste le tensioni crescenti che avevano portato all’apertura della vertenza dopo i problemi sul campo; come avevano ricordati i sindacati Cgil: "La squadra, che vede le proprie rose di giocatori impegnate in serie D2, E e Under 16, è stata sanzionata lo scorso 20 marzo con l’esclusione dal campionato girone E dopo che per due volte non si è presentata alle trasferte di Lentigione e Sasso Marconi".

Una tensione crescente che era giunta in municipio, portando il Comune a chiedere un incontro con la società calcistica. "Li abbiamo incontrati nella giornata di venerdì – spiega l’assessore allo Sport, Simone Imola –. E’ stato un momento di confronto cordiale, durante il quale noi come amministrazione abbiamo presentato le diverse situazioni emerse e la necessità di avere chiarimenti e trovare soluzioni. Devo dire che la società si è impegnata ad aprire un tavolo con i sindacati coinvolti nella vertenza relativa ai dipendenti ed ex dipendenti non pagati. La società è disponibile a confrontarsi affrontando la situazione che si è venuta a creare".

La giunta ha chiesto anche rassicurazioni sul futuro della società. "Abbiamo affrontato il tema del prossimo anno e la società si è detta disponibile a ragionare nell’ottica del prossimo anno assieme all’amministrazione comunale. Come amministrazione siamo contenti della disponibilità data e verificheremo che tutto vada nel migliore dei modi". Da parte della società, il presidente Jonathan Tranquilli si limita a dire "che l’incontro è stato effettivamente cordiale e ci siamo impegnati ad aprire un dialogo con i sindacati". Entro la giornata di martedì la società farà un punto sulla situazione attuale e sul futuro. La stagione volge al termine e mancano solo poche partite, tre delle quali in casa: due in aprile e una il 4 maggio. Partite che si giocheranno allo stadio Nicoletti per il quale lo United paga la società gestrice, il Riccione 1926. Non vi è alcun problema sui pagamenti per lo stadio, già effettuati e in anticipo per le rimanenti partite del campionato. La società dello United vorrebbe quanto prima chiudere anche la vertenza dei sindacati, come emerso dall’incontro con l’amministrazione.

Andrea Oliva