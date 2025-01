Caso titoli e sequestri fuori confine: "Piena collaborazione con l’Italia"

"I sequestri eseguiti di Italia dimostrano gli ulteriori passi in avanti sul fronte della collaborazione con la giustizia italiana". È la segreteria di Stato alla Giustizia a tornare sugli ultimi sviluppi del ’Caso Titoli’. Con la notizie degli ultimi giorni dei sequestri conservativi disposti dal tribunale di Firenze per un valore fino a 6 milioni di euro richiesti dall’autorità giudiziaria di San Marino nell’ambito dell’attività di indagine che ha coinvolto ex dirigenti ed ex funzionari di Banca Centrale. I sequestri, effettuati su beni immobili, mobili e conti correnti in diverse località italiane, erano stati richiesti dagli inquirenti per tutelare le garanzie patrimoniali in vista del giudizio d’appello, per evitare il rischio di dispersione dei beni.

"Questo rappresenta – sottolineano dalla segreteria Giustizia – un risultato significativo per San Marino, testimonia la credibilità e la solidità delle nostre istituzioni nella lotta contro chi ha danneggiato il nostro Paese. È un segnale di credibilità nei confronti delle nostre istituzioni e, allo stesso tempo, una garanzia per i cittadini nei principi di legalità e giustizia. La collaborazione con la giustizia italiana, resa possibile dalla Convenzione di buon vicinato, dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dal recente percorso di rafforzamento dei rapporti con le istituzioni ed autorità italiane che hanno portato, nella passata legislatura, alla sottoscrizione di accordi fra i due Stati come quello in materia di sequestri e confische, non solo rafforza la fiducia nella giustizia sammarinese, ma dimostra come la stessa sia pienamente inserita in un contesto di cooperazione internazionale".

Il percorso per il rafforzamento della collaborazione tra San Marino e gli altri Stati non si esaurisce qui. "Con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio grande e generale – ricorda la Segreteria – si è impegnato il Congresso di Stato a rafforzare ogni strumento di collaborazione internazionale fra Stati ed amministrazioni, per rintracciare e recuperare i patrimoni detenuti all’estero dai soggetti che dovessero essere raggiunti da misure disposte da parte dell’autorità giudiziaria". E la Segreteria di Stefano Canti si è già messa al lavoro "avviando proprio in questi giorni un altro importante percorso per assicurare di garanzia di reciprocità in materia di rogatorie internazionali, in questo caso con gli Emirati Arabi Uniti. Quindi, ancora il percorso intrapreso non è concluso. Dobbiamo proseguire con determinazione, e per questo si rinnova il più ampio sostegno al nostro tribunale, agli organi di vigilanza e a tutte le istituzioni impegnate a garantire l’affermazione della giustizia".