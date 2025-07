Caso Tosi, il Pd pronto a votare il ‘salvataggio’ dell’ex sindaca

Dopo la direzione del Pd di martedì sera, crescono le possibilità per Renata Tosi di rimanere in consiglio comunale, vedendo cadere nel nulla la pratica di incompatibilità. Questo perché i circa cinquanta membri della direzione dem temono l’effetto ‘martire’ su cui potrebbe basare la prossima campagna elettorale l’ex sindaca. D’altronde i precedenti sono dalla parte di Renata Tosi. Quando nel 2017 cadde da prima cittadina per una firma dal notaio, il Pd pensava di avere la vittoria alle elezioni in mano, ma subì l’effetto ‘martire’ perdendo per una manciata di voti alle urne. Allora la candidata sindaca del centrosinistra era Sabrina Vescovi, oggi segretaria dei Dem. Con lei c’erano altri membri del partito oggi in direzione. Il ricordo del passato è più che mai vivo e l’indicazione uscita dalla direzione è cercare tutte le strade possibili per evitare il voto sull’incompatibilità della Tosi in consiglio. Ma se quel momento dovesse arrivare (la seduta del consiglio dovrebbe cadere tra fine luglio e agosto) il Pd non vuole essere il partito che caccia la Tosi dal consiglio. La presa di posizione dei democratici avrebbe immediate ripercussioni in maggioranza. Ed è per questo che negli ultimi giorni i contatti tra le forze di maggioranza sono stati frenetici, per cercare un punto di caduta che non produca rotture nella coalizione e con la sindaca Angelini. Questa è la posizione politica del Pd, mentre sulla questione tecnica il parere è unanime: Renata Tosi deve rimborsare al Comune 87mila euro di spese legali anticipate.

Fino ad oggi tra le parti, Comune e Tosi, non si è trovato un accordo. Ma il Pd ha chiesto di valutare tutte le strade possibili per una mediazione in zona Cesarini. Questo eviterebbe lo scontro in consiglio che le civiche stanno già organizzando. Da giorni, infatti, i membri delle civiche invitano i cittadini a manifestare contro la pratica che potrebbe mettere Renata Tosi alla porta.

Andrea Oliva