Caso Villa: i partiti fanno quadrato e difendono la sindaca

"Siamo determinati e consapevoli della nostra forza, dei nostri numeri e della nostra sostanza. La sindaca e la giunta godono della nostra totale e incondizionata fiducia". Pd, Coraggiosa, 2030 e Riccione col cuore serrano le file e cercano di spegnere l’incendio provocato dalla rottura del rapporto con Uniamo. "Intendiamo riportare i i temi della discussione nell’agenda dei lavori, relegando i momenti di tensione alla dimensione che meritano e che non intaccano in alcun modo il proseguo della nostra attività". Parole attese, mentre la diplomazia si sta muovendo per evitare l’accendersi di nuovi focolai e tentare di riallacciare i rapporti. Riccione col cure aveva stretto un patto con Uniamo e si è trovata spiazzata dall’uscita di Valentina Villa. Ieri il gruppo si è visto e alla fine ha deciso di schierarsi con la giunta e la maggioranza.

Sul fronte della diplomazia interna qualcosa lascia capire l’intervento del Pd. "Con 2030, Coraggiosa e Riccione col Cuore stiamo lavorando insieme per un cambio di passo e per gestire i rapporti con Uniamo con l’approccio di chi vuole costruire non demolire". Recuperare i rapporti con Uniamo è complicato, ma ci sono alcuni segnali da tenere in considerazione. Il primo è la mancata uscita pubblica della civica a sostegno della propria consigliera comunale. Il silenzio è d’oro in questi casi, ma la consigliera non è riuscita a tacere dopo l’espulsione dalla maggioranza subita dalla sindaca, postando un lungo intervento molto critico. "La sindaca non può cacciare alcun consigliere, caso mai sono i consiglieri a sfiduciare e ‘cacciare’ il sindaco quando non lo ritengono capace", ha scritto Villa. Recuperare il dialogo con la consigliera pare impossibile, ma non "con chi vuole costruire e non demolire", come scrivono dal Pd.

