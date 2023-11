Casolare in fiamme in zona ex Oliviero. Ipotesi incidente

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti ieri mattina intorno alle 10 nella zona ex Oliviero a Misano, dove un casolare abbandonato – utilizzato dal proprietario come deposito e per tenere i cani – è andato a fuoco in mattinata pare a causa di un incidente, probabilmente a seguito di un focolare scaturito per il forte vento che ha alimentato la scintilla nata dalla sterpaglia. Secondo i primi riscontri, con vigili del fuoco e carabinieri intervenuti sul posto, il rogo sarebbe partito da una stanza piena di materiali che hanno favorito il propagarsi del fuoco a causa del quale l’interno del casolare è stato fortemente danneggiato prima che i pompieri domassero il rogo. Non si registrano fortunatamente feriti, ma a causa dell’intenso fumo prodotto è stato anche interrotto il traffico sulla Statale per evitare conseguenze collaterali. (foto Migliorini)