Cassa anti-allagamenti per il torrente Ventena

Proseguono i lavori per la cassa di espansione del torrente Ventena nel territorio di San Giovanni, opera strategica da 9,3 milioni per la messa in sicurezza dell’area tra la stessa San Giovanni e Cattolica. I lavori sono suddivisi in due stralci: il primo, da 7 milioni e 350mila euro è in corso di realizzazione, mentre l’inizio del secondo intervento da 2 milioni è previsto nella seconda metà di novembre. "La cassa di espansione sarà dotata di un moderatore di portata – spiegano i tecnici – che garantirà un flusso automatico e calmierato a valle delle capacità di piena. Funzionerà senza la necessità di grandi strutture in cemento armato, tipiche invece delle casse di espansione in "derivazione". Oltre al miglioramento idraulico della sicurezza di valle, si avrà così un’area fluviale riqualificata dal punto di vista ambientale, con ampie zone ripiantumate, da destinare a parco fluviale pubblico".

Intanto sono terminati altri importanti lavori sempre lungo il Ventena, più a valle rispetto all’area della cassa di espansione che è appunto in corso di realizzazione. "Per la risagomatura di 200 metri di scarpata, il rinforzo in più punti delle difese idrauliche e la rimozione della vegetazione per scongiurare nuovi allagamenti – spiegano ancora i tecnici – nei giorni scorsi sono terminati i lavori, resi necessari a causa dei danni legati alle alluvioni di maggio 2023. L’intervento appena concluso, realizzato dall’ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale di Protezione civile, è stato finanziato complessivamente con 630mila euro: 300mila stanziati dalla struttura commissariale, gli altri 330mila del Fondo comunitario di coesione e sviluppo".

Le tre aree di intervento di questi ultimi lavori sempre a San Giovanni sono via Canavino, a monte del ponte di via Roma, via Veneto, in prossimità della rampa di accesso all’alveo e infine, via Marignano dove è stato effettuato il taglio selettivo di alberi, la cui caduta avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza del torrente ma anche di strade, edifici o linee tecnologiche.

Luca Pizzagalli