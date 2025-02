Cassa di Risparmio e Poste si uniscono per ampliare l’accesso al servizio pagoPa

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e Poste San Marino si uniscono per ampliare l’accesso al servizio pagoPa, il sistema digitale che consente pagamenti verso la Pubblica amministrazione italiana in modo semplice, sicuro e trasparente. "Grazie a questa partnership – spiegano – gli utenti di Poste San Marino possono nuovamente usufruire del servizio pagoPa direttamente presso gli sportelli postali. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi pubblici e bancari nella Repubblica di San Marino, offrendo ai cittadini un’ulteriore opportunità per gestire i propri pagamenti in modo comodo ed efficiente".

"Essere la prima banca sammarinese – dicono da Cassa di Risparmio – ad attivare il servizio pagoPa è motivo di grande orgoglio. La collaborazione con Poste San Marino ci permette di estendere ulteriormente questo servizio innovativo, contribuendo alla digitalizzazione del nostro Paese". "Questo accordo dimostra il nostro impegno – dicono dalle Poste del Titano – nel fornire servizi sempre più moderni e vicini alle esigenze dei cittadini. L’integrazione del sistema pagoPa nei nostri sportelli rappresenta un ulteriore passo verso la trasformazione digitale che stiamo perseguendo".

Il servizio pagoPA è già stato accolto positivamente dalla comunità sammarinese, grazie alla sua capacità di semplificare i pagamenti e garantire maggiore trasparenza nelle transazioni.