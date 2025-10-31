Rimini, 31 ottobre 2025 - E’ più di un anno e mezzo che Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, osserva il mondo da dietro le sbarre del carcere di Rimini. Un anno e mezzo che il vicino di casa della donna uccisa in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, combatte una battaglia giudiziaria per la propria libertà.

La Cassazione accoglie il ricorso di Dassilva per la scarcerazione: si torna al Riesame. L'annullamento con rinvio di fatto non lo scarcera, ma innesca un nuovo ping-pong di atti

Nello specifico contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ormai il 16 luglio del 2024. Dal carcere Dassilva ha vissuto tutte le fasi dell’iter procedurale per il giallo di via del Ciclamino. Dal carcere Louis ha visto persino cominciare il processo che lo vede come unico imputato davanti alla Corte d’Assise. E proprio mentre va avanti il filone principale del giallo di Pierina Paganelli, dal passato ritorna ad essere messa in discussione la custodia cautelare di Dassilva, dopo che ieri la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali Riario Fabbri ed Andrea Guidi e annullato la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna.

La decisione analoga a gennaio sulla prima ordinanza

La seconda, a essere precisi, per effetto della quale Louis si trova appunto in carcere. Annullamento con rinvio infatti è stata la decisione presa dagli ermellini rispetto al ricorso di Dassilva in Cassazione per annullare la misura cautelare. Già a gennaio scorso sempre la Suprema Corte aveva preso una decisione analoga sulla prima ordinanza, poi superata a seguito della ritrattazione di Manuela Bianchi e della versione secondo cui Dassilva si sarebbe trovato nel sotterraneo di via del Ciclamino prima del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli.

Nuova udienza per decidere sulla custodia in carcere

Di nuovo, la Cassazione ha risposto picche ai giudici del Riesame, ritenendo che anche la seconda ordinanza per cui Dassilva è stato trattenuto in carcere non sia sufficientemente esaustiva nelle motivazioni. Da qui l’annullamento con rinvio che di fatto non scarcera Dassilva, ma innesca un nuovo ping-pong di atti dalla Cassazione al Riesame, che dovrà fissare dunque una nuova udienza per decidere sulla custodia in carcere. Il tutto mentre in Corte d’Assise il processo per omicidio va avanti.

Gli avvocati: “Soddisfatti, abbiamo sempre creduto nell’innocenza di Dassilva”

“La difesa accoglie con soddisfazione la decisione – così gli avvocati di Louis -, ha sempre fermamente creduto sia nella innocenza di Dassilva sia sulla fondatezza delle argomentazioni difensive. Deve oltremodo rilevare la difesa che in prossimità dell'inizio del processo abbiamo assistito a diverse ‘esternazioni’ finalizzate a dare una rappresentazione fuorviante della vicenda. Il processo che è appena iniziato permetterà di fare chiarezza sulle tante inesattezze dette – sostengono i legali dell’imputato -, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista logico, da vari personaggi che si permettono di sostituirsi ai Giudici. Non intendiamo rispondere alle plurime provocazioni ed accuse di questi giorni se non con fatti concreti. Attendiamo di conoscere le motivazioni dell'annullamento per poi argomentare, in modo compiuto, sui motivi dell'annullamento e su quanto emerso in relazione al dichiarato di Manuela Bianchi. Di sicuro interesse sarà anche la perizia fonica in corso, la difesa confida in maniera importante su questa prova scientifica in itinere”. Perizia super partes i cui esiti verranno resi noti nell’udienza del 18 dicembre.