Cassonetti pieni ovunque. Sacchetti a terra e caos,. Hera promette interventi

Cassonetti pieni fino all’orlo, sacchetti ammassati attorno e rifiuti sparsi a terra. È questa la situazione che da diversi giorni si presenta in alcune zone di Rimini, in particolare tra via Zanotti, via Siriani, via Galeata, la zona del ponte di Tiberio e Santa Giustina. Strade residenziali e aree urbane che si trovano da almeno una settimana a fare i conti con un servizio di raccolta rifiuti a singhiozzo, che sta generando un crescente malumore tra i cittadini. L’allarme è partito dai gruppi online della città, dove numerosi residenti hanno condiviso segnalazioni, lamentele e foto che mostrano il degrado diffuso in diversi quartieri. I post raccontano di cassonetti stracolmi, sacchi abbandonati ai lati della strada e rifiuti che si accumulano giorno dopo giorno. "I cassonetti sono sovraccarichi – si legge in uno dei post–. I rifiuti cadono fuori e si accumulano giorno dopo giorno. È uno spettacolo indegno per una città come Rimini". Ma la situazione non è passata inosservata nemmeno a Hera. Interpellata sul problema, ha ammesso i disagi e ha assicurato che si tratta di una difficoltà temporanea, legata a circostanze straordinarie. "Siamo a conoscenza del problema – fanno sapere da Hera –. Stiamo lavorando per ripristinare quanto prima la normalità del servizio. Il disagio è stato causato da una criticità con uno dei nostri fornitori, che ha provocato ritardi nella raccolta. Tuttavia, la situazione è sotto controllo e contiamo di rientrare nei tempi previsti nel giro di pochi giorni. Più nel dettaglio a Santa Giustina il ritiro dei rifiuti è previsto per oggi, mentre via Zanotti è già stata ripulita completamente. Discorso diverso invece in via Siriani, dove il problema non è legato allo svuotamento dei bidoni, che risultano regolarmente vuoti, ma a episodi di abbandono selvaggio. In questo caso, la pulizia era comunque programmata per il pomeriggio di ieri". Una rassicurazione che, almeno per ora, non basta a calmare la rabbia di chi vive nelle zone colpite. "Mi sono trasferita da circa un anno a San Giuliano e trovo assurdo come in un posto dove le case costano più che a Milano, si debbano vedere ancora rifiuti abbandonati – racconta una cittadina, Caterina Manicone –. Ogni giorno chiamo Hera, scrivo all’Urp, ma la situazione non cambia. Anzi, peggiora, soprattutto nel periodo estivo. Ho un panorama bellissimo davanti a me e non mi riferisco al ponte di Tiberio, ma ai bidoni attorniati da montagne di immondizia, con i gabbiani che fanno festa".

Federico Tommasini