Casteldelci, missione in Regione per fermare l’impianto eolico

I dubbi dei cittadini dell’alta Valmarecchia sul maxi impianto eolico previsto a Badia Tedalda arrivano fino in Regione. Dopo la ’bocciatura’ del progetto da parte di Italia nostra e di Confcommercio, ieri mattina il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli ha fatto tappa in Regione, per il vertice con la vicepresidente e assessore all’ambiente Irene Priolo ed Emma Petitti, la presidente dell’assemblea legislativa.

"Il progetto del parco prevede la sua costruzione a un solo chilometro e mezzo di distanza dal centro storico di Casteldelci – dice il sindaco Tonielli – Nell’incontro avuto con la Priolo e la Petitti ho espresso la nostra profonda preoccupazione per una scelta che va a deturpare il paesaggio e la sua visuale. Ho chiesto supporto alla Regione per sensibilizzare le istituzioni e gli enti preposti. Vogliamo far valere le nostre ragioni e di molte altre realtà territoriali".

La vicepresidente Priolo ha assicurato a Tonielli l’impegno su due versanti: richiederà a breve un incontro con la Regione Toscana per approfondire la questione e inoltre verificherà con la Soprintendenza le sue competenze in questione. Contro il parco eolico previsto a Badia Tedalda si è già espresso anche Vittorio Sgarbi.