Castello Benelli: arriva il "sì" per le nozze civili

La sposa è una principessa? Allora le nozze si celebrano nel castello. Quello dell’ex Benelli, di antica proprietà degli omonimi conti. L’amministrazione comunale ha aggiunto nuovi spazi, o location come dicono oltremanica, per il fatidico sì con rito, ovviamente, civile. Il castello Benelli e anche, si legge nella delibera di giunta del 14 febbraio, il Blu Suite Resort, l’hotel 4 stelle sul lungomare Pinzon di Igea Marina. Ovvero, sulla "porzione di arenile", specifica il Comune, di sua competenza. Si tratta della spiaggia attrezzata di fronte alla struttura ricettiva. La decisione dopo richieste giunte dalla società Magnolia srl per il castello Benelli, da Blu Vacanze per il Blu Suite.

Analogo il costo degli spazi, 100 euro, sia per residenti che non. Un costo analogo quello, uniformato, degli altri spazi per le nozze civili. Che ormai sono una decina. Si parte dalla sede comunale (qui costo zero per i residenti, 100 euro per gli altri), la Casa Panzini, la Biblioteca e le pertinenze, lo Spazio Eventi già Polo Est, il Beky Bay. E gli ultimi due arrivati.

"Crediamo molto nella wedding destination – spiega il vicesindaco e assessore al Turismo Bruno Galli –, sia perché rispecchia il nostro brand family, sia per l’indotto a 360 gradi che può produrre, sia nel periodo della bella stagione, in estate, ma anche in ottica di destagionalizzazione". Nel 2022 le nozze sono aumentate del 20% sul 2021. Nel 2021 la scelta dello location era stata più varia: 6 matrimoni alla Casa Panzini, uno al Beky, due al Polo Est, uno alla Torre Saracena e i restanti 37 nella sala del consiglio comunale.

Mario Gradara