Castello degli Agolanti un’intera mattinata dedicata alle pulizie

Oggi alle 10 appuntamento al Castello degli Agolanti. L’invito che Futuro verde aps, Be Kind to Nature e Fondazione cetacea rivolgono a famiglie, bambini, ragazzi e adulti ha come obiettivo la condivisione di un momento collettivo per la pulizia del parco cittadino. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Riccione. Il ritrovo è previsto alla Meridiana del Parco degli Agolanti in viale Caprera. L’evento è gratuito. Be Kind to Nature fornirà guanti e sacchi per la raccolta rifiuti. Le pulizie proseguiranno fino alle 12.