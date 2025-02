Castiglioni porta in scena Pedretti

Silvio Castiglioni sarà il protagonista domenica (17.30) del quarto appuntamento di Mentre Vivevo 2025, rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana, alla Sala Teatro di via Costa del Macello 10. L’uomo è un animale feroce è tratto da alcuni monologhi di Nino Pedretti, più noto come finissimo poeta in dialetto santarcangiolese, ma anche grande autore in lingua italiana, come i testi presentati in questo spettacolo, originariamente composti per Radio Rai e mai andati in onda.

I diversi personaggi, tracciati con schizzi rapidi e leggeri, ci appaiono come stati d’animo diversi dello stesso autore. Confessioni, o confidenze, dal tono amaro e divertito, malinconico e crudele che esplorano le stramberie, le fragilità e le ossessioni della donna e dell’uomo medio, i panni che Nino amava indossare con impareggiabile grazia. Così il vertiginoso avvicendarsi delle tante persone che ciascuno di noi custodisce è un vero inno al sentire comune, alla nostra possibile comune biografia. Raggiunto il palco per un breve intervento, un uomo in camice da inserviente, ma vestito con studiata ricercatezza, si abbandona ad alcuni soliloqui cui affida la sostanza della sua (e della nostra) vita in una forma trasfigurata, con trascinanti effetti comici.

Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp).