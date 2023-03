Castiglioni raddoppia il grande teatro greco

La stagione teatrale di Cattolica prosegue con la comicità classica. In programma stasera alle 21 al Salone Snaporaz La commedia più antica del mondo. Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane, col quale I Sacchi di Sabbia con Massimo Grigò propongono la loro interpretazione del capolavoro greco rappresentato per la prima volta nel 425 avanti Cristo. Ne offre un’anticipazione il curatore Silvio Castiglioni che sempre per la Stagione teatrale tornerà in anteprima a Cattolica il 30 marzo col monologo I Persiani di Eschilo, atteso poi in prima nazionale a Castrovillari.

Una doppia fatica teatrale?

"La commedia più antica del mondo, che va avanti da alcuni mesi, e I Persiani , che nasce ora, sono una specie di dittico che al momento proponiamo separati, ma che in futuro non escludiamo di proporre insieme. Entrambi hanno per sfondo la guerra, malattia inestirpabile".

Come si presenta il capolavoro di Aristofane?

"E’ una fantasia, una riscrittura della commedia. Giovanni Guerrieri de I Sacchi di Sabbia, che l’ha ideata assieme all’attore Grigò, l’ha immaginata come una conferenza che tiene un professore sul tema: come si divertivano, come e di cosa ridevano i greci. Nel dire questo, il professore si fa trascinare dentro una commedia di Aristofane, commediografo greco che faceva ridere i suoi spettatori. Quindi racconta del contadino Diceopoli che, stufo della guerra tremenda che ha distrutto le campagne e impoverito la città, decide di concludere una pace separata dal nemico, per cui telefona a Sparta e decide di costruire una polis alternativa, libera da ingiustizie e ipocrisie, povertà e la guerra, lo fa con mezzi comici prendendo in giro tutto quanto non va bene".

Tornerà presto a Cattolica con I Persiani, altra atmosfera?

"Nella tragedia più antica del mondo, messa in scena otto anni dopo la guerra, ossia nel 472 a.C. ad Atene, non si ride, ci auguriamo però ci si commuova. E’ un teatro con oggetti che aiutano a imbastire la storia. Si parla dei Persiani che hanno devastato la città, gli Ateniesi hanno annientato l’aggressore nella battaglia di Salamina, ma devono ammettere a denti stretti che anche gli stessi Persiani hanno dei lutti, nonché mogli e figli a casa".

Che reazione si aspetta dal pubblico?

"Quella che Eschilo attendeva dagli spettatori di allora, ossia un atteggiamento di compassione verso l’altro. Il drammaturgo ci avverte: anche se l’altro è tuo nemico, è una parte di te. Attenzione dunque a quando in guerra si dice: distruggere, estirpare il nemico, perche il nemico forse nasconde una parte intima di me. Non a caso I Persiani è la prima tragedia dove viene usato il termine ‘ibris’, il limite dato all’uomo, lo evoca Dario, padre di Serse, che invita a darsi un limite. Tornando giù nell’ombra ricorda che ai morti i soldi non servono più a niente, per cui dice: anche nella sventura date piacere ogni giorno alla vostra anima".

Nives Concolino