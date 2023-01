Categorie in pressing dal ministro Fratin per fermare il parco eolico in Adriatico

L’ultima parola sul progetto dell’impianto eolico in mare non è ancora scritta. Quanto basta ad alimentare la speranza da parte delle categorie economiche riminesi, se non di una bocciatura almeno di modifiche al progetto. Mercoledì le associazioni sono andate a Roma ricevute dal ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L’incontro informale era stato organizzato dall’onorevole della Lega Jacopo Morrone, il quale non ha mai nascosto la propria contrarietà alle pale in mare. Il ministro ha spiegato quali saranno i passaggi tecnici. "La decisione non verrà presa a breve da quanto ci ha detto - spiega Mauro Vanni presidente nazionale di Imprese demaniali di Confartigianato -. Non ha ovviamente espresso alcun parere in attesa della decisione della commissione". Le categorie hanno espresso i dubbi sull’eolico in mare "considerando anche il fatto che i tanti progetti che stanno avanzando in Italia - prosegue Vanni - sono tutti distanti venti o trenta miglia dalla costa e non così vicini. Inoltre davanti alla Romagna non ci sarà solo quello in questione. La nostra riviera se ne ritroverà anche un altro che arriverà vicino a Rimini nord". Insomma, la preoccupazione cresce anche perché "l’installazione degli aerogeneratori a 6 o 9 miglia dalla costa - commenta Morrone – manterrebbe in ogni caso un consistente impatto visivo". Ad oggi al ministero questi sono gli unici due progetti che sta analizzando la commissione. Tante le categorie preoccupate delle ricadute negative e per il settore turistico, ma c’è anche la pesca. "Ho sottoposto al ministro – spiega Massimo Bellavista responsabile Pesca e Acquacoltura di Legacoop – la necessità di promulgare una legge quadro nazionale che regolamenti l’accesso, la navigazione e la gestione delle attività di pesca e di acquacoltura all’interno delle concessioni dedicate all’eolico offshore, per evitare che in ogni compartimento marittimo delle coste italiane si applichino ordinanze diverse. Inoltre, il tema della sicurezza della navigazione va particolarmente attenzionato poiché, a quanto ci risulta, non abbiamo studi e ricerche dell’impatto che le onde elettromagnetiche avranno sulle apparecchiature elettroniche di bordo e che potrebbero compromettere la sicurezza di chi lavora in mare e che il mare lo vive ogni giorno". Con Morrone erano presenti l’ex parlamentare Elena Raffaelli e l’onorevole Beatriz Colombo. Per le categorie c’erano Bellavista, Giancarlo Copioli per la Cooperativa bagnini Adriatica, Marco Polazzi di Cna Rimini, Glauco Bianchi Cna Riccione, Bruno Bianchini Federalberghi Riccione, Fabrizio Vagnini Confesercenti Rimini, Cristian Casadei consigliere della Cooperativa Bagnini riccionese, Patrizia Rinaldis Federalberghi Rimini, Claudia Vici consigliere Federalberghi Rimini, Mauro Vanni, Gianluca Capriotti segretario Confartigianato, e Alessandro Giorgetti Federalberghi regionale.

a.ol.