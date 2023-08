Catene per l’ormeggio Ecco il primo passo per un porto più sicuro

La maxi-catena c’è! Un passo avanti verso la messa in sicurezza del porto. Solo il primo passo, in attesa del via ai lavori dell’allungamento del molo di levante, lato Igea, già annunciati e finanziati. Per ora il Circolo Diportisti è intervenuto, dopo vari colloqui sull’argomento con gli amministratori comunali, anche a seguito degli ultimi gravi episodi con fiumane e affondamenti di barche, aggiungendo una nuova catena cui assicurare gli ormeggi delle barche. Rispetto alla precedente, questa è più robusta e soprattutto accessibile anche in caso di eventi meteorologici estremi in corso, senza rischi gravi per marinai e volontari della protezione civile.