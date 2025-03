Caterina Guzzanti Secondo lei: "Viaggio nella fragilità delle coppie"

Il sipario dell’Auditorium Pina Renzi di Morciano questa sera alle 21 si rialzerà con Caterina Guzzanti in scena con Secondo lei, spettacolo che ha scritto e diretto e che la vede protagonista con Federico Vigorito. L’attrice, nonché comica e imitatrice, in modo ironico affronta un tema universale più che mai vivo, quello della fragilità: un lungo, intimo e delicato flusso di pensiero dal punto di vista femminile, sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia.

Com’è nato Secondo lei? "Dal desiderio di scrivere una cosa più complessa di quelle che si portano in tv. Volevo scrivere uno spettacolo vero, una storia con un capo e una coda, e che non fosse un pretesto per usare quanto già visto e semplicemente per far ridere. Ho quindi ho seguito il corso di scritture di Lucia Calamaro e con lei abbiamo individuato l’argomento, finora poco vagliato e sondato, ossia quello dell’impotenza maschile, in quanto è ancora un tabù. Mi sembrava un buon trampolino per raccontare in realtà quello che succede spesso in molte coppie che non sono per forza di fronte a questo problema così grande e così oggettivo. Un buon pretesto per raccontare attraverso due persone adorabili, carine per i quali si fa il tifo, non sgradevoli o arrabbiate, ma molto ottimiste e propositive, l’incomunicabilità che invece è un macro tema in amore delle nostre vite. In questo momento è infatti molto difficile parlarsi e comunicare".

Perché abbiamo paura di confrontarci? "Perché siamo tutti un po’ spaventati, abbiamo paura di ferire l’altro, di essere abbandonati, di non essere accettati per quello che siamo. Così è sempre più difficile stare insieme. Si sente però ancora la forte necessità di rifugiarsi nella coppia. Mi sono quindi chiesta se dobbiamo stare a tutti i costi in una relazione, in una situazione che non aggiunge felicità e soltanto in nome di questo status sociale che hanno insegnato specialmente a noi donne fin da bambine. Siamo soprattutto portate ancora a pensare di non farcela da sole".

Questo spettacolo fino a quando girerà? "Fino ad aprile. Chiuderemo all’auditorium di Roma, dopo una settantina di repliche. Tantissime. Confesso di essere ormai distrutta, perché ogni giorno si cambia posto e si rifanno le valigie, comunque sento di essere privilegiata".

In futuro ci sarà più cinema, teatro o tv? "Spero di continuare a fare soprattutto cinema. Mi piacerebbe anche il teatro, ma con un figlio piccolo è di difficile gestione. In questo momento vorrei fare un film, traendolo da questa storia teatrale che anche è molto onirica e ha uno spazio totalmente irreale, perché sul palco siamo io e Federico Vigorito in tre metri quadri. Vorrei trasformare questi dialoghi, dandogli una collocazione di vita reale, questo non vuol dire che voglia fare la regista, anche se mi piace dirigere gli attori".

Ha particolari ricordi della Romagna? "Sono stata molto felice nella settimana in cui siamo stati Riccione con la Calamaro, presidente di giuria del Premio Riccione Teatro, c’era pure il direttore Simone Bruscia. Sono sempre felice di tornare".

Nives Concolino