Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
CronacaCattolica allunga la stagione. Non solo MotoGp, ecco le novità
27 ago 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Cattolica allunga la stagione. Non solo MotoGp, ecco le novità

Cattolica allunga la stagione. Non solo MotoGp, ecco le novità

Dagli ultimi concerti d’agosto ad un settembre ricco di appuntamenti

Dagli ultimi concerti d’agosto ad un settembre ricco di appuntamenti

Dagli ultimi concerti d’agosto ad un settembre ricco di appuntamenti

Per approfondire:

Salutiamo agosto con artisti del calibro di Fabri Fibra e Alfa, attesissimi protagonisti degli ultimi due grandi concerti dell’Arena della Regina, e con il successo di Francesco De Gregori. E diamo il via al nuovo ricco cartellone di eventi nelle piazze principali all’insegna del Gusto di vivere a Cattolica che ci accompagnerà per il mese di settembre tra musica e danza, sport, e vela, nuoto in acque libere con Dominate The Water, mercato dell’Antiquariato e visite guidate alla scoperta della storia e della cultura della città. Concludiamo la stagione più calda e ci apriamo a settembre con l’obiettivo di allungare il periodo di interesse turistico". Così l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci annuncia il prossimo programma di iniziative che animerà Cattolica fino a fine settembre. Tra gli eventi più attesi, quello che trasporterà la Regina indietro nel tempo, agli anni della Dolce Vita: il “Modcast goes riviera beat” che da venerdì 5 a lunedì 8 settembre vedrà sfilate ed esposizione di scooter d’epoca, concerti live dei Montefiori Cocktail e Dj set con dj e personaggi di fama internazionale, come Eddi Piller e Trevor Laird. Spazio alla musica dei motori, da venerdì 12 a domenica 14 con Cattolica Ride Week che in occasione del Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 vede il centro città, tra viale Fiume, Viale Dante e piazza primo maggio, scendere in pista con una serie di iniziative legate al mondo delle due ruote

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ConcertiMusica