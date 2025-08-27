Cattolica allunga la stagione. Non solo MotoGp, ecco le novità

Salutiamo agosto con artisti del calibro di Fabri Fibra e Alfa, attesissimi protagonisti degli ultimi due grandi concerti dell’Arena della Regina, e con il successo di Francesco De Gregori. E diamo il via al nuovo ricco cartellone di eventi nelle piazze principali all’insegna del Gusto di vivere a Cattolica che ci accompagnerà per il mese di settembre tra musica e danza, sport, e vela, nuoto in acque libere con Dominate The Water, mercato dell’Antiquariato e visite guidate alla scoperta della storia e della cultura della città. Concludiamo la stagione più calda e ci apriamo a settembre con l’obiettivo di allungare il periodo di interesse turistico". Così l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci annuncia il prossimo programma di iniziative che animerà Cattolica fino a fine settembre. Tra gli eventi più attesi, quello che trasporterà la Regina indietro nel tempo, agli anni della Dolce Vita: il “Modcast goes riviera beat” che da venerdì 5 a lunedì 8 settembre vedrà sfilate ed esposizione di scooter d’epoca, concerti live dei Montefiori Cocktail e Dj set con dj e personaggi di fama internazionale, come Eddi Piller e Trevor Laird. Spazio alla musica dei motori, da venerdì 12 a domenica 14 con Cattolica Ride Week che in occasione del Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025 vede il centro città, tra viale Fiume, Viale Dante e piazza primo maggio, scendere in pista con una serie di iniziative legate al mondo delle due ruote