Cattolica blindata a Capodanno. Controlli rafforzati sulle strade

Capodanno in sicurezza, la Regina annuncia più controlli in pieno centro per questo periodo di festività. Anche l’ amministrazione comunale di Cattolica ha partecipato all’incontro che si è tenuto in Prefettura a Rimini per l’organizzazione e la sicurezza degli eventi natalizi e del Capodanno. "Abbiamo disposto l’aumento dei controlli da parte della Polizia Locale per tutto il periodo delle feste – conferma Claudia Gabellini, l’assessore alla Polizia Municipale – per la notte di Capodanno gli agenti della municipale saranno in strada con 6 unità, coadiuvati dagli street tutor, che sono già operativi da diversi giorni, a supporto delle pattuglie nelle vie del centro. Al fine di evitare disordini e bivacchi è stata vietata la vendita per asporto e detenzione del vetro in giornate e orari maggiormente sensibili".

Controlli rafforzati anche sulle strade: "Proseguiranno quindi gli accertamenti su soste e circolazione stradale con l’ausilio di etilometro, targa system e i controlli sulla regolarità dell’occupazione di suolo pubblico, delle attività commerciali e di ristorazione, prevenzione della microcriminalità" conclude l’assessore. Il comando di polizia locale sarà sempre aperto anche nei giorni festivi e saranno implementate le aperture serali nei fine settimana, prefestivi e festivi, a supporto dell’attività su strada e degli eventi natalizi. La Regina si appresta a vivere la festa di Capodanno in piazza Roosevelt e si annuncia una festa con musica dal vivo e tante persone presenti. Attive anche le telecamere in centro per prevenire atti vandalici e cattivi comportamenti nelle lunghe notte invernali, specie nei giardini a fianco di Piazza Primo Maggio dove in passato non sono mancati danni a panchine, verde pubblico e fontane. Tanti i locali aperti in centro fino a tardi e dunque i controlli saranno garantiti.

Luca Pizzagalli