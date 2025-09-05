Cattolica celebra la Liberazione dai nazifascisti: "Così manteniamo viva la memoria e i valori di pace"

Sono passati 81 anni da quel 3 settembre 1944 in cui gli alleati anglo-canadesi entrarono nella città devastata dalla guerra, segnando la fine di un incubo e l’inizio di un processo di libertà e democrazia. Un processo che non è ancora finito. E il nostro dovere di amministratori e di cittadini è di continuare a ricordare e trasmettere questi valori alle nuove generazioni affinché gli ideali di pace possano diventare un patrimonio condiviso della nostra comunità.

Con queste parole la sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha voluto sottolineare il valore delle celebrazioni in occasione all’anniversario della Liberazione della Regina dal nazifascismo. La cerimonia si è tenuta l’altro ieri nella nuova sede dell’Anpi di Cattolica e San Giovanni in Marignano, in via Milazzo, dopo l’atto vandalico che aveva devastato la precedente sede nell’ex casa "Giovannini-Vici".

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre alla prima cittadina e al presidente dell’Anpi Maurizio Castelvetro, il vicesindaco e assessore alla cultura Federico Vaccarini, l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo, l’assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini, insieme ai consiglieri comunali Roberto Franca e Marco Magnani. Per San Giovanni in Marignano erano presenti le assessore Federica Cioppi e Francesca Pieraccini, oltre a vari rappresentanti della sezione locale dell’Anpi.

Nel corso della commemorazione è stato ricordato il 3 settembre 1944, quando gli alleati entrarono a Cattolica senza incontrare resistenza e accolti festosamente dai cittadini. Le azioni dei cattolichini che contribuirono alla liberazione sono descritte nella pubblicazione realizzata con l’Anpi provinciale Pesaro Urbino, "Behind the Gothic line – Operation Packard", tradotta da Alda Ugolini Filippini, che ripropone il racconto del comandante americano Richard M. Kelly sulle missioni segrete condotte nell’estate del 1944 tra Fano e Cattolica.