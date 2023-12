’Cattolica Christmas’: il concerto solidale al salone Snaporaz

Stasera a Cattolica (alle 20,45) al salone Snaporaz si svolgerà il concerto Cattolica sing Christmas, con le più belle canzoni di Natale (e non solo) arrangiate in chiave jazz. Dieci cantanti interpreteranno altrettanti brani, in un evento dal significativo messaggio sociale e solidale. L’evento, organizzato dall’associazione ’Identità aggreganti’ con il patrocinio del Comune di Cattolica, nasce da un’idea di Diego Olivieri, che ne ha curato anche la direzione artistica. Sono state coinvolte le principali realtà che si occupano di disabilità nel territorio di Cattolica: Cà Santino, Il Pellicano, Coop 134, Puravida 2.0. Ci saranno alcune brevi testimonianze sul tema della disabilità a cura dei referenti delle realtà interessate e durante la serata interverrà Serenella Grittani, neuropsichiatra infantile e referente Ausl per i disturbi dello spettro autistico.