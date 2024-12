Cattolica Christmas Village: spettacolo mozzafiato con lo Stardust Show

Luci scintillanti, voli acrobatici, coreografie mozzafiato: si è alzato il sipario sul Cattolica Christmas Village. Ieri a centinaia erano in piazza Roosevelt, la Regina dell’Adriatico ha accolto lo spettacolo degli acrobati dello "Stardust Show". Un appuntamento unico e suggestivo con evoluzioni aree, luci, colori e musiche come lancio del mese di eventi per il Natale.

Per la gioia di piccoli e grandi, si sono animati anche i due Igloo di "Bagnino Natale", organizzati dal consorzio le Spiagge di Cattolica, sempre in piazza Roosevelt. Un Igloo per le letture natalizie, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altro è stato riempito di sabbia dove bimbe e bimbi potranno vivere l’estate in inverno tra giochi e castelli.

Il calendario delle feste cattolichine decollerà poi con "Cattolica da favola", con spettacoli a tema per grandi e piccini in programma per domenica 15 e 22 dicembre, un vero e proprio paese delle meraviglie grazie a creature fantastiche, magie e musica.