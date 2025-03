Cattolica cioccolato, evento da gustare

Arriva il week end più dolce dell’anno. Da venerdì a domenica, Cattolica sarà tutta da gustare con ‘Cattolica Cioccolato’, settima edizione dell’evento patrocinato dall’amministrazione comunale e organizzato da Promo D. Piazza Primo Maggio e via Curiel si trasformeranno in veri laboratori a cielo aperto pronti ad accogliere i gourmet più esigenti che potranno assaggiare dolciumi e praline di tutti i tipi, assistere a show cooking, visitare il museo del cioccolato, incontrare ospiti d’eccezione e grandi maître chocolatier che si metteranno all’opera con incredibili creazioni a base del prezioso oro per i palati. "Sarà un’edizione ancora più ricca e gustosa – commenta l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – È un evento cresciuto di anno in anno e che sta confermando Cattolica come centro di eccellenza nel settore cioccolatiero". Da venerdì a domenica piazza Primo Maggio ospiterà la mostra-mercato di prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità.