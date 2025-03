Cattolica Cioccolato, raddoppiato il numero di maestri del dolce

Aumentata la presenza dei maître chocolatier tra gli standisti, importante affluenza di pubblico nonostante il tempo non favorevole, con tantissimi spettatori agli show cooking, ai laboratori e alle animazioni per i più piccoli, oltre alla grande partecipazione alla lotteria del Maxi uovo che ha contato nell’urna più di 3mila cartoline. Cattolica Cioccolato chiude il settimo anno, rinnovata nel nome e nella location, con numeri che la registrano come l’edizione più apprezzata. "Con questo evento Cattolica si conferma sempre di più un punto di riferimento per il settore della pasticceria e del cioccolato – spiega l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci –. Il nostro evento si caratterizza per l’alta qualità degli espositori tanto che quest’anno abbiamo raddoppiato le presenze dei grandi maestri cioccolatieri".