"Cattolica città 30, così tuteliamo i cittadini"

La giunta comunale ha approvato il nuovo Piano del Traffico e della Mobilità Sostenibile e con esso si annuncia una piccola grande rivoluzione per Cattolica dopo quasi 30 anni. In particolare ora la sindaca annuncia il limite dei 30 chilometri orari su tutto il territorio comunale, annunciati anche divieti e controlli, ma rilancia pure una zona a mare off-limits per i bus turistici con l’introduzione di navette speciali già dal 2024. E non finisce qui. "Pianificheremo una nuova viabilità – conferma la sindaca Franca Foronchi – i bus arriveranno nei parcheggi di testata della città, penso anche al bus-terminal, e da qui i turisti raggiungeranno la zona a mare a bordo di navette specifiche a basso impatto ambientale. Quest’anno tale sperimentazione non è potuta partire ma sarà il primo obiettivo per l’estate 2024, la nostra città è un piccolo giardino che va salvaguardato".

Ed ecco spiegato il divieto oltre i 30 chilometri orari: "Vogliamo tutelare su tutto il territorio le categorie deboli – prosegue la prima cittadina – e lo faremo ampliando anche alle vie di scorrimento un divieto che garantirà una viabilità dolce ed ancora più sicura". Ma tra le novità vi sarà anche un nuovo ingresso alla città, sulla statale 16 all’altezza dell’ospedale Domenico Cervesi: "Faremo in modo di creare una nuova rotatoria sulla statale all’altezza dell’ospedale e dalla Rsa – conferma ancora la sindaca –, in modo tale da creare un nuovo ingresso a Nord del paese che possa alleggerire il traffico sull’asse tra San Giovanni e Cattolica. Ne inizieremo a ragionare con la Provincia per capire tempi e modalità, ma il progetto che abbiamo studiato ci pare ottimo e questa sarà una nuova grande opportunità per tutto il tessuto urbano".

Niente cambiamenti, almeno per ora, sui sensi unici: "Via Del Prete e via Carducci resteranno a senso unico per ora – commenta Foronchi – ci pare opportuno mantenere l’attuale flusso della viabilità per queste strade di scorrimento che però sono piuttosto strette e su queste insistono tante problematiche, come i parcheggi e le piste ciclabili. Su via Carducci, via molto turistica e ricca di hotel, cominceremo anche un discorso legato agli arredi urbani ed ai marciapiedi che favoriscono maggior sicurezza per i pedoni e le categorie deboli". Dunque sarebbero tre gli ulteriori accessi alla città: il primo già in fase di realizzazione sulla statale all’altezza di via Oriolo permetterà di raggiungere la zona di ponente e del Parco Le Navi senza dover passare necessariamente nella via Allende; il secondo,appunto, si avrebbe in corrispondenza dell’Ospedale dalla SS16 ed infine un terzo nuovo accesso alla città è stato previsto al confine con Gabicce Mare all’altezza di via Francesca da Rimini in modo da collegarla con la rotonda per la statale che si trova dalla parte opposta del Tavollo.

Luca Pizzagalli