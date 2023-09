Cattolica, con la Venezi è un’altra musica

Spazia a 360 gradi la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro della Regina e Salone Snaporaz di Cattolica, che dal 7 novembre al 18 aprile proporrà ventiquattro spettacoli di prosa, musica, danza e comicità.

Sul palco tanti volti di primo piano come Federico Buffa (21 nomembre), Emilio Solfrizzi (31 gennaio), Paolo Cevoli che torna a gran richiesta (19 gennaio), poi Silvio Castiglioni (1 febbraio) Alessio Boni e Iaia Forte (15 febbraio), Angela Finocchiaro (6 marzo), Massimiliano Gallo (9 aprile) e Peppe Servillo (18 aprile).

Nomi eccellenti per un ricco cartellone, annunciato da un emblematico manifesto di Marco Morosini, che ne esalta i vari aspetti attraverso mani tese verso una maschera teatrale. Da lunedì si riapre la campagna abbonamenti della rassegna che martedì 7 novembre vedrà alzarsi il sipario con la commedia di Eduardo De Filippo Uomo e Galantuomo che tra gli interpreti annovera Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses. Tra i protagonisti della danza spicca il Balletto di Milano che il 29 dicembre chiuderà l’anno con un classico del Natale, Lo Schiaccianoci, e il grande ballerino e coreografo Sergio Bernal sul palco il 27 marzo.

Tra le star della musica primeggia la cantautrice britannica Sarah Jane Morris ( 22 marzo). Come annunciato ieri dalla sindaca Franca Foronchi e da Simonetta Salvetti, direttrice dei Teatri cattolichini, affiancate dall’assessore Federico Vaccarini, da Natalino Mingrone e Pasquale Vita, rispettivamente presidente e responsabile di Ater Fondazione, quest’anno la rassegna punterà pure su due speciali eventi, che vedranno esibirsi l’Orchestra Sinfonica G. Rossini con la partecipazione straordinaria del direttore Beatrice Venezi (11 febbraio). Altro appuntamento con la Rossini il 7 aprile. Per la prima volta nel cartellone cattolichino s’inseriscono due conversazioni con altrettanti apprezzatissimi intellettuali, Paolo Crepet (12 novembre) e Umberto Galimberti (29 febbraio). Previsti anche cinque pomeriggi dedicati ai bambini e alle famiglie, i matinée per i ragazzi e la rassegna Sciroppo di teatro, il progetto promosso da Ater Fondazione, in rete con gli assessorati alla cultura, al welfare e alla sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta i più piccoli a teatro con la "ricetta" del pediatra.

È insomma un cartellone che, come evidenziato dagli organizzatori, "è frutto di una particolare ricerca che tende a soddisfare ogni richiesta del pubblico e che ancora una volta vuole essere punto di forza in una città come Cattolica che da sempre fa del teatro e della cultura il suo punto di forza. Il tutto con lo sguardo rivolto all’inclusione". Torna infatti la collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e il progetto Teatro no limits che permette a non vedenti e ipovedenti di seguire gli spettacoli con audio descrizione. Accadrà per Uomo e Galantuomo, La milonga del fùtbol, Schiaccianoci, L’anatra all’arancia e l’Iliade. Il gioco degli dèi, Supplici, Il calamaro gigante e Amanti.

Nives Concolino