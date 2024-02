Cattolica diventa. Regina dei fumetti

Cattolica è di nuovo pronta per il Regina Fumetti Festival. Tra gli ospiti quest’anno: il fumettista Zerocalcare e la band Tre Allegri Ragazzi Morti. Dal 12 al 14 aprile, il festival, a cura del direttore artistico Alessandro Baronciani, trasformerà la città in un mondo di fumetti, musica e illustrazione. Tutti gli appuntamenti sono al Teatro della Regina, al Salone Snaporaz e al Centro culturale polivalente. Entusiasta l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini: "Stanno arrivando già diverse prenotazioni".

Si parte venerdì 12 aprile, alle 16.30, al Centro culturale polivalente, con "I Racconti dell’errore", una lezione illustrata di Ale Giorgini, mentre alle 17.30, sarà il turno della lezione disegnata di Alberto Alpo Polita "Come ti faccio un festival a fumetti". Alle 18.30, allo Snaporaz, di scena il reading di fumetti "Le lanterne di Momotaro" di Elisa Menini, che sarà seguito da aperitivo e firmacopie accompagnato dal dj set di Cobra. Alle 20.30, il Teatro della Regina ospiterà l’Opening Act sulle Graphic novel di Dr. Pira. Alle 22 i Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno scelto Cattolica come prima data del loro nuovo tour per festeggiare i 30 anni dell’unica band nata dai fumetti. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere con i disegni dal vivo di Maicol & Mirco, Dr Pira, Elisa Menini, Joe1, Vaga, Ale Giorgini e Alessandro Baronciani. Sabato 13, si ricomincia alla biblioteca dove alle 16.30 con "Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast" di Giulio D’Antona e Guido Brualdi ai disegni. Alle 17 la visita guidata Mostra di un Editore: J-Pop Manga insieme a Marco Schiavone. Poi si passa allo Snaporaz con il Reading di fumetti (alle 18.30), "Hai rubato anche tu questo disegno?" di Alessandro Ripane. Clou della seconda giornata, al Teatro della Regina con l’opening act, alle 21, "10 anni di Sassi", presentazione del libro disco disegnato della super cantautrice Maria Antonietta. E alle 22 ecco gli Zerocalcare con "Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse".