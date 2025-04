Cattolica diventa Regina dei fumetti. Arrivano Makkox e Francamente

A Cattolica vanno in scena le illustrazioni con il Regina fumetti festival. Appuntamento da giovedì a sabato, per una tre giorni in cui la città sarà animata da eventi unici e ospiti d’eccezione come i fumettisti Makkox, Leo Ortolani, Toffolo, la cantante Francamente e tanti altri personaggi. Quest’anno in mostra ci sarà anche Corraini, tra le più importanti case editrici di illustrazioni e grafica d’Italia. I motori si accendono dunque giovedì alle 18 nella galleria santa Croce per l’inaugurazione di ’30 anni di Squadro’, la mostra che celebra la galleria laboratorio di serigrafia bolognese. Alle 19 ci si sposta invece da Acqua Salata, per l’apertura di ‘Sneakers illustrated’, l’esposizione dedicata al mondo delle scarpe sportive, disegnate da illustratori. Poi spazio all’aperitivo a ritmo della musica di Cobra dj. Alle 21 le luci si accendono allo Snaporaz per una maratona di film con ‘Paprika’ di Satoshi Kon e a seguire ‘Heay metal’ di Gerald Potterton (biglietti in vendita allo Snaporaz).

Il giorno seguente, venerdì, il festival apre le sue porte alle 16.30 al centro culturale Polivalente in piazzale della Repubblica, con Stefano Bottura in ‘Come invecchiare bene’, per raccontare i 20 anni di manifesti di Mi Ami festival, l’appuntamento musicale all’Idroscalo di Milano. Ci sarà tempo anche per un momento dedicato alla lettura di ‘Piovono corvi’ di Daniel Cuello, alle 17.30 allo Snaporaz. A seguire firma copie e incontro con l’autore, sempre a ritmo dei set di Corba dj. In scena anche la musica con il concerto disegnato di Francamente alle 20.30 al teatro della Regina, seguito a ruota dallo spettacolo ‘Fumetto sapienza’ di Leo Ortonali.

Per l’ultimo giorno, il Regina fumetti festival apre il sipario dal mattino con ‘Buongiorno fumetti’, una vera e propria rassegna stampa con Michele Ginevra, alla pasticceria Staccoli. Poi un salto al centro culturale Polivalente, perché alle 16 la protagonista sarà Fortuna Todisco con un assaggio del festival ‘Come si fa una paw chew go’, mentre alle 17 spazio alla ‘Mostra dei libri dell’editore’ di Corraini editore. Alle 18.30 tutti allo Snaporaz per la letture di ‘Povere puttane’ di Eliana Albertini, Martina Sarritzu e Giulia Cellino; alle 19 aperitivo e firmacopie. Gran finale al teatro della Regina tra musica e disegno: dalle 20.45 lo spettacolo di Modern Earths, ‘Plantasia illustrata’ e l’intervista disegnata a Makkox in ‘Spiegoni e cartoni animati’, a cura di Alessandro Baronciani, direttore del festival. Biglietti online su Dice.

Federico Tommasini