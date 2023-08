Cattolica e Gabicce mare siglano un patto ‘esplosivo’

Migliaia di persone si sono recate al porto canale sul Tavollo, la sera di Ferragosto, per ammirare il tradizionale spettacolo pirotecnico. I Comuni di Gabicce Mare e Cattolica hanno voluto in questo modo rendere evidente il patto di collaborazione esportato anche sugli interventi territoriali. "Come amministrazione comunale _ commentano la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l0assessore al Turismo Alessandro Belluzzi _ riteniamo strategica la sinergia con i Comuni a noi limitrofi, in particolare con Gabicce Mare il rapporto è molto solido. Lo si è visto ad esempio nel percorso che ha portato alla riqualificazione del ponte di via Irma Bandiera, opera attesa da anni". Ma la sindaca si spinge oltre: "Dobbiamo valorizzare le nostre bellezze, penso ad esempio al parco San Bartolo, meta di sportivi di ogni età sia in bici che a piedi _ dice Franca Foronchi _ Lavoreremo ancor di più con Gabicce in chiave cicloturistica, vedi la Gran Fondo Squali, che in chiave naturalistica e turistica per il bene di entrambe le città, è una risorsa davvero importante".

Intanto i lavori di pulizia del fiume Tavollo hanno confermato che la sinergia, anche nel segno politico del Pd, al governo in entrambi i Comuni, può raggiungere buoni risultati. "Ai turisti piace la natura e l’entroterra _ spiega la sindaca _ e anche Gabicce e Pesaro ci possono dare tanto. Poi spetterà ai privati e ai nostri operatori creare pacchetti turistici in grado di rilanciare tutto il prodotto turistico".

lu.pi.