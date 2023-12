Cattolica e la Valconca in pista con Antonelli

Niccolò Antonelli torna in pista. Il pilota di San Giovanni in Marignano quest’anno è approdato al team Ducati Althea e si appresta a gareggiare nel campionato mondiale della categoria Supersport. La squadra negli ultimi anni si è sempre contraddistinto per la lotta ai vertici delle classifiche di categoria.

Oggi il centauro 27enne incontrerà amici e fan per un aperitivo alla Ferretti boutique in pieno centro a Cattolica. Dopo i titoli di campione italiano ed europeo in varie categorie e le numerose gare in Moto3 e Moto2 nel Motomondiale con soddisfazioni importanti, vittorie e podi, il pilota è pronto alla nuova avventura in pista con la Ducati. E potrà contare sul tifo e sul sostegno di Cattolica e della Valconca, grazie anche a importanti partner e aziende del territorio che credono in lui.

"Sono molto orgoglioso e sono già concentrato sui miei prossimi obiettivi – dice Antonelli – Voglio farmi trovare pronto fin dalle prossime prove e test in previsione della prima importante gara che si terrà a febbraio sul circuito di Philip Island in Australia". Niccolò potrà farlo sapendo che la Riviera, da sempre terra di piloti, tiferà per lui. E con il ritorno in pista di Antonelli Cattolica e la Valconca si confermano ancora una volta una terra di eccellenza per lo sport. Basta ricordare qui il circolo tennis di Cattolica Queen’s di Giorgio Galimberti con Luca Nardi, giocatore salito al 118esimo posto nelle classifiche Atp, che si allenerà a Cattolica nei prossimi mesi. E a San Giovanni in Marignano, il paese di Niccolò Antonelli, la Omag Mt occupa le prime posizioni del campionato nazionale di A2 femminile di pallavolo.

Luca Pizzagalli