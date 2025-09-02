"Cattolica è Regina della musica grazie ai concerti estivi"

Gran finale dell’Arena della Regina di Cattolica che ha concluso la stagione con i seguitissimi concerti di Fabri Fibra (5mila spettatori) e Alfa (6mila) che hanno riempito tutta piazza della Repubblica. E intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo anno: la Pulp Concerti ha già annunciato in cartellone un artista del calibro di Caparezza.

"Con Fabri Fibra e Alfa abbiamo avuto una conclusione degna di un’edizione che ha registrato un grande successo di pubblico, confermando Cattolica e la sua Arena della Regina come contenitore di riferimento nel panorama musicale italiano, sia per i fan che per gli artisti – commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci (nella foto) – Il cartellone dell’Arena offre da sempre un programma di altissima qualità, trasversale e intergenerazionale, capace di intercettare gusti e target di tutte le età. E anche quest’anno ha mantenuto fede al proprio stile. Abbiamo avuto artisti incredibili a partire da Willie Peyote fino a Tony Boy per citare gli altri due musicisti che spopolano tra i più giovani. Piazza Repubblica piena per un grande Brunori Sas, così come per la leggenda internazionale Nile Rodgers che ha fatto rivivere a Cattolica gli anni ruggenti della disco music e non solo. E poi altri big come il sempre grande Massimo Ranieri e Francesco De Gregori che ha scelto la nostra Arena come prima data del suo tour per i 50 anni di Rimmel".

Bellissima serata "anche quella dedicata alla musica degli anni ’90 – spiegano Foronchi e Bartolucci – che ha fatto ballare tutta la piazza. La stagione dei concerti dell’Arena è un’importante vetrina per la nostra città e la musica è un potente volàno culturale ed economico. Grazie a Willie Sintucci, titolare della Pulp concerti, che ogni anno riesce a portare a Cattolica grandi artisti".