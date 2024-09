Cattolica e San Giovanni ‘condividono’ la giunta

Cattolica e San Giovanni sempre più unite, tanto da organizzare una riunione di giunta congiunta. L’incontro, ospitato a Palazzo Mancini, è stato l’occasione "per rinnovare e rinsaldare il patto di amicizia e collaborazione" fanno sapere le due amministrazioni, entrambe di centrosinistra. Che si sono confrontate su diversi temi, dai trasporti e viabilità alle scuole, dagli eventi culturali-educativi alla condivisione di spese e investimenti, dal sociale alla sanità. "Siamo due comuni in grande sintonia – ha commentato la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – e insieme possiamo mettere in campo tante idee e progetti con l’obiettivo di fare crescere il nostro territorio". Così pure la collega marignanese Michela Bertuccioli: "Nel rispondere a situazioni e necessità sempre più complesse, una visione comune tra territori sempre vissuti in continuità dai nostri cittadini è una visione strategica fondamentale ed indispensabile. Lavorare insieme rafforza ed arricchisce ogni contributo ed azione. Cattolica e San Giovanni insieme hanno tutti gli elementi per essere sia luoghi nei quali vivere bene che ospitare visitatori offrendo una proposta suggestiva".

Presenti per il Comune di Cattolica, oltre alla prima cittadina, il vicesindaco Alessandro Belluzzi, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Ugucccioni, l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini e l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo. Per il Comune di San Giovanni in Marignano, la sindaca Michela Bertuccioli, il vicesindaco Nicola Gabellini, l’assessora al Bilancio Francesca Pieraccini, l’assessore all’Urbanistica Leonardo Mariani, l’assessora alla Cultura e turismo Federica Cioppi. Tanti gli obiettivi in comune, a partire dal futuro Centro Ambiente, programmato unico e nella zona artigianale, alla futura Casa della salute fino allo sviluppo della viabilità in zona artigianale.

Luca Pizzagalli