Cattolica e San Giovanni unite nella raccolta fondi per Traversara

Cattolica e San Giovanni in Marignano unite per sostenere Traversara, la frazione del Comune di Bagnacavallo che, a distanza di cinque mesi, fa ancora i conti con i danni e le ferite aperte dalla devastante alluvione del 2024. A lanciare la raccolta fondi sono state ieri mattina la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e la prima cittadina di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli nel corso della conferenza stampa indetta per promuovere la campagna di sensibilizzazione, illustrare l’iniziativa e le modalità di donazione. Presente ieri a Palazzo Mancini anche il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, mentre per l’amministrazione di Cattolica, insieme con la prima cittadina, anche l’assessore ai servizi socio-sanitari di Cattolica Nicola Romeo. L’obiettivo della raccolta fondi è stato proposto dal dott. Maurizio Lugli, presidente dell’Associazione "Cattolica per la Tanzania", nel corso della Consulta del terzo settore dello scorso gennaio, per la realizzazione di un centro polivalente proprio nella frazione di Traversara. Una struttura da destinare al sociale che stava sorgendo al posto di un ex cinema.

"Un progetto che stava cominciando a prendere forma ma che purtroppo è stato interrotto e danneggiato dall’alluvione – proseguono le due sindache – una ferita al cuore di una comunità che vogliamo contribuire a sanare". Il Comune di Cattolica, insieme a quello di San Giovanni in Marignano, ha messo a disposizione un conto corrente intestato al Comune di Cattolica nel quale chi vorrà versare dovrà indicare la causale "Cattolica e San Giovanni in Marignano, città solidali per Traversara".

Il costo complessivo per la realizzazione del Centro è di 200mila euro. Le opere murarie sono state completate e ora manca ancora tutta l’impiantistica del caso, oltre ai pavimenti e a tanti altri lavori, che erano stati già avviati ma cancellati dall’alluvione che ha messo in ginocchio la frazione ravennate.

