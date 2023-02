Cattolica, ecco chi gestirà i parcheggi

Sarà affidato alla Cooperativa La Brianza a.r.l. il servizio di gestione dei parcheggi "Torconca" e "Bus Terminal". Un intervento che riguarderà un totale di cinquecento posti auto per i prossimi tre anni, a conclusione del relativo bando. "L’offerta si è contraddistinta per alcuni significativi miglioramenti gestionali _ conferma l’amministrazione comunale di Cattolica _ come ad esempio l’implementazione di dodici postazioni per la ricarica elettrica, la riqualificazione del muro del parcheggio Torconca, il servizio di navetta attivo 24 ore al giorno. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla possibilità da parte dell’amministrazione comunale di installare nelle aree parcheggio alcune strutture per l’auto-produzione energetica a totale beneficio del Comune.

Per quel che riguarda il profilo economico, il concessionario ha offerto un incremento del 26,20 per cento (ovvero 7.860,12 euro) rispetto al canone annuo di base, pari a 30mila euro. La concessione avrà una durata presunta di tre anni, rinnovabile di una ulteriore annualità". Dunque un affare da oltre 100.000 euro per le casse comunali di Cattolica e due importanti aree di sosta che funzioneranno a pieno regime in estate.

I parcheggi "Torconca" e "Bus terminal" si sviluppano, infatti, su aree di proprietà comunale in via Torconca ed in via Piemonte e contano rispettivamente 320 e 206 posti auto oltre ad ulteriori 14 posti pullman. Al concessionario l’amministrazione comunale richiedeva, come indicato nel relativo bando, di assicurare la custodia h24 per entrambi i parcheggi durante il periodo estivo, con la possibilità di chiudere al pubblico le due aree di sosta tra il 16 settembre ed il 31 maggio.

Un’eccezione è stata però prevista per il parcheggio "Torconca", più vicino al centro città, per il quale si richiede un’apertura di almeno quindici giorni complessivi durante il periodo della festività di Pasqua ed in occasione della tradizionale Festa dei fiori.

Luca Pizzagalli