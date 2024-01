Cattolica fa lifting alla rete elettrica

Tutta Cattolica navigherà sul web ed è in arrivo pure una nuova e più potente rete di energia elettrica. Grandi lavori in corso, infatti, nella Regina per fibra ottica e fornitura di elettricità. Il primo cantiere rivoluzionerà la città dal punto di vista della connessione, aumentando la copertura dal 50 al 100 per cento del territorio di Cattolica e la velocità di circa 50 volte in più. Si tratta del progetto "Piano Italia 1 Giga", a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziato con fondi Pnrr, che, oltre a Cattolica, sta interessando anche altri Comuni. "Da metà febbraio, squadre di tecnici partiranno con i lavori di posa della fibra ottica (circa 15 chilometri tra aerei e sotterranei) – spiegano i tecnici comunali – dove possibile, saranno utilizzati cavidotti esistenti. Con questa nuova infrastruttura si porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. Saranno installati 21 armadi stradali lungo la città. La nuova rete permetterà una velocità maggiore on-line con un impatto positivo sulle attività economiche, scuole e per l’intera comunità. Il tutto senza spese da parte del Comune".

Il progetto di riqualificazione della rete elettrica è invece a cura dell’Enel. Saranno realizzati 5 chilometri di nuove linee di media tensione che potenzieranno le attuali vecchie di 40 anni, creando un collegamento con la cabina primaria di Gabicce. I vantaggi saranno maggiore stabilità della rete a fronte del netto incremento di consumi, soprattutto durante la stagione estiva, di climatizzatori, pompe di calore, colonnine per le ricariche delle auto elettriche. I lavori verranno effettuati limitando al minimo gli scavi a cielo aperto. Tutte le aree oggetto di scavo saranno ripristinate da Enel.

lu.pi.