Cattolica, finale tragico. Due morti in poche ore

È sotto choc la comunità di Cattolica. Sconvolta dal lutto che a fine 2024 l’ha colpita con la morte di due concittadini. Il primo è Paolo Foschieri, il 59enne venuto a mancare dopo un incidente con la propria Harley Davidson mentre percorreva via Emilia-Romagna a Cattolica e dove un furgone gli avrebbe tagliato la strada per svoltare, disarcionandolo dalla motocicletta. Foschieri era un grande appassionato di motori, tanto da aver preso parte anche a diversi motoraduni, tra cui la Italian Forty Eight, in Veneto, dove aveva conosciuto l’amico e compagno harleysta Roberto Trevisol, che nel ricordare commosso l’amico Paolo afferma: "Era una persona genuina e autentica, come se ne trovano poche al giorno d’oggi. Grande appassionato di motori, una persona davvero fuori dal comune che ci mancherà tanto e che sicuramente omaggeremo al prossimo motoraduno che organizzeremo".

Paolo Foschieri era molto conosciuto in Valconca, aveva due figli, una ragazza di 15 anni e un figlio di 21, e lavorava in una fattoria didattica a Saludecio. In ricordo del 59enne è stata organizzata una veglia di preghiera il 3 gennaio alle 17 nella chiesa di San Pio V a Cattolica, anche se non è ancora stata resa nota la data del funerale. Nel frattempo, la procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il 22enne di Tavullia che guidava il furgone contro cui si è scontrato Paolo a bordo della propria motocicletta.

Ma Cattolica piange anche un altro dei suoi residenti. Sgomento e dolore anche per la scomparsa di Alessandro Gambini, 46enne, di origini siciliane, ma residente a Cattolica da alcuni anni, dipendente della Locanda Rosy in via Emilia-Romagna, chiusa in questo periodo di festa. Il malore di lunedì scorso sul Monte Nerone, mentre sciava in vacanza con la famiglia, non gli ha lasciato scampo davanti agli occhi della moglie e dei figli. Ora amici e parenti di Cattolica sono chiusi in un profondo dolore, in attesa dei funerali. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale di Fano in attesa dell’autopsia che possa confermare le origini del malore fatale. In tutta la zona a Nord di Cattolica si vivono giorni di dolore per morti così improvvise e di giovani età.