Cattolica-Gabicce, patto spezzato. Sui fuochi ognuno per conto suo

Due spettacoli al posto di uno. Per Ferragosto i fuochi d’artificio tra Cattolica e Gabicce Mare raddoppiano. Ma non senza polemiche. Il tradizionale spettacolo pirotecnico è una tradizione molto apprezzata dagli abitanti dei due comuni di confine tra Emilia-Romagna e le Marche divisi dal fiume Tavollo, un evento che per una sera, con lo sparo dei fuochi nella zona del porto univa i due territori, i loro abitanti e i numerosi turisti. Quest’anno, invece, ciascuno farà per sé: Cattolica sparerà stasera i fuochi nella zona più centrale, dalla spiaggia dell’hotel Kursaal, mentre Gabicce Mare raddoppierà i punti mantenendo quello tradizionale sul porto e aggiungendone un altro in acqua su una zattera galleggiante all’altezza dei bagni 27, dove verranno lanciati verso il cielo giochi di luce. Quello che non cambia è l’orario: entrambi gli spettacoli si terranno a partire dalle 22.30 per favorire, come da tradizione, la partecipazione delle famiglie con bambini.

Lo ‘strappo’ tra Cattolica e Gabicce Mare però non convince molti turisti: la novità della proposta ha infatti tenuto banco tra gli ombrelloni con i commenti di chi teme che lo sdoppiamento dell’evento possa portare a rendere lo spettacolo meno godibile. "Il comune di Cattolica ha scelto quest’anno di non fare più i fuochi insieme – sostiene la sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni – . Pertanto abbiamo deciso di proporre lo spettacolo da soli, con due punti anziché uno in modo tale da poter coinvolgere tutta la città. Abbiamo inoltre voluto mantenere lo stesso orario perché sappiamo che è molto gradito ai turisti. Speriamo comunque che la scelta di quest’anno sia stata un’eccezione. Noi abbiamo sempre molto apprezzato la collaborazione con Cattolica, e confermiamo la nostra disponibilità a organizzare insieme l’evento l’anno prossimo".

Motiva la decisione, con l’ascolto delle richieste di Federalberghi, il Comune di Cattolica. "Da un po’ di tempo, gli operatori ci chiedono di fare i fuochi in una posizione più centrale verso la zona Navi – sostiene la sindaca Franca Foronchi –. Penso che possa essere una buona proposta che può far assomigliare la serata alla Notte Rosa, quando i fuochi esplodono allo stesso orario lungo tutta la costa". E sul futuro, la posizione di Cattolica è attendista. "Aspettiamo di vedere come sarà l’evento – dice la sindaca – poi faremo le valutazioni dovute".