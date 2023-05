Cattolica grande esclusa E scatta la polemica "Ora siamo bandiera nera"

Ammainata la Bandiera Blu su Cattolica. La Regina è la grande delusa della Riviera per la mancata assegnazione del vessillo per l’anno 2023. Nonostante la propria candidatura, infatti, la città non è riuscita a rientrare nell’elenco delle località balneari ’d’eccellenza’ così come già avvenuto nel 2017. Un’esclusione che non manca di sollevare scalpore, stendendo un tappeto rosso ad una sfilza di attacchi all’amministrazione Foronchi. "Ho lasciato nel 2021 una situazione eccellente e ora, dopo due anni, mi trovo di fronte a questo disastro". Getta benzina sul fuoco l’ex sindaco pentastellato Mariano Gennari, che di fronte al risultato "negativo" chiede lumi: "Come è possibile? Sono stati richiesti i campioni di ricontrollo dopo gli esiti negativi sulla qualità delle acque? La situazione in poco tempo è precipitata e l’amministrazione ne è la prima responsabile. Per quest’anno ci spetta la ’bandiera nera’ di essere la sola località richiedente della Riviera a cui non è stata riconosciuta la bandiera".

La situazione dei 5 specchi d’acqua cattolichini, individuati per campionamenti, registra una ’eccellenza’, una ’sufficienza’ e tre ’buoni’. Una ’pagella’ che "purtroppo è figlia di una media degli ultimi quattro anni – issa gli scudi Palazzo Mancini –. Un trend che a causa dei cambiamenti climatici ha visto un peggioramento di alcuni prelievi". Emblematico il caso di luglio, con l’affaire escherichiacoli che travolse la Riviera e che "ci ha penalizzato pesantemente – garantisce la sindaca –. Infatti, abbiamo registrato valori superiori al limite, ma non oltre quei 500 punti che ci avrebbero permesso di richiedere l’annullamento dei campionamenti. Ma nonostante la mancata Bandiera Blu, le acque di Cattolica sono pienamente balneabili e sicure. Pronte per una grande estate".

f.z.