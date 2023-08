"Cattolica ha fatto il pieno di eventi Hotel e locali ne hanno beneficiato"

Calato il sipario sulla rassegna JazzFeeling in piazza Roosevelt musicisti e cantanti, il vicesindaco Alessandro Belluzzi traccia il primo bilancio della stagione e difende, ancora una volta, il cartellone degli eventi estivi di Cattolica. "Con questa rassegna abbiamo centrato tutti gli obiettivi – commenta Belluzzi – dando la possibilità agli amanti del jazz di di trascorrere momenti di bella musica e portando persone anche nei negozi e nelle altre attività economiche della zona, in un periodo nel quale viene privilegiata la parte più a mare della città". Ma dopo le critiche arrivate dagli operatori – e non solo – per l’andamento della stagione turistica, Belluzzi si toglie qualche sassolino. "Il palinsesto degli eventi di Cattolica quest’estate è stato tra i migliori nella regione, lo confermano i riconoscimenti vuti da più parti. A luglio e agosto non c’è stata un serata senza eventi. Crediamo tantissimo, ad esempio, nell’Arena della Regina. I grandi concerti portano il nome della città in tutta Italia. I tanti spettacoli e concerti hanno favorito il turismo, i bar, i ristoranti e i negozi". Ma "sono importanti – aggiunge – anche eventi di intrattenimento come JazzFeeling o la rassegna dedicata al liscio, così come gli spettacoli per bambini. Ho partecipato personalmente a ogni singola iniziativa, posso affermare che tutte sono state apprezzate da turisti e cattolichini. Un riconoscimento tangibile del lavoro messo in campo, il miglior sondaggio da realizzare, quello fatto tra le persone in carne e ossa". Una posizione netta, rispetto alle critiche e alle polemiche. Ma poi magari, a fine stagione, si tornerà a riflettere su bilanci e proposte future.

Luca Pizzagalli