Cattolica, il centrodestra ‘interroga’ sul mancato dragaggio del Ventena

Il centrodestra unito ha presentato ieri sera in consiglio comunale un’interrogazione sul mancato dragaggio del canale Ventena. "Il dragaggio del canale Ventena – scrivono Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Lega – va preteso e pianificato con costanza e sistematicità nell’interesse della città. Chiediamo: quali sono le cause e le motivazioni che non hanno permesso di effettuare il dragaggio del canale Ventena come previsto, sebbene il Circolo Nautico fosse già a conoscenza da giugno 2024, come da autorizzazioni in essere, della data ultima prevista per l’intervento, ovvero il 28 febbraio 2025. Chiediamo quali azioni intende intraprendere questa amministrazione comunale per consentire l’ottemperanza degli impegni presi e quali sono le ipotetiche tempistiche di conclusione dell’opera".