Cattolica, il turismo infila i guantoni

Un lungo weekend di sport. Cattolica diventa tra oggi e domenica il ring dei campionati italiani di Gym Boxe e della fase regionale elite di boxe olimpica, grazie all’organizzazione dell’Universum Pasini Cattolica. Eventi che porteranno in città 490 atleti dai 13 ai 65 anni. Testimonial della manifestazione, il campione Matteo Signani. Soddisfatti l’amministrazione comunale e gli operatori turistici: "Anche questa manifestazione legata alla boxe è importante per la città _ spiega Alessandro Montanari, presidente del consiglio comunale _ conferma una volta di più la vocazione sportiva di Cattolica. Non a caso ci siamo candidati a Comune europeo dello sport per il 2027. Valorizziamo lo sport per i valori che incarna ma anche per la sua fondamentale valenza come volano per il turismo. Abbiamo eventi come la Granfondo Squali, Inferno beach, Oceanman. Sono frutto di una grande sinergia tra pubblico e privato. Ed ora questo campionato di boxe. Grazie a Fabio Pasini e a tutti coloro che hanno realizzato questa manifestazione. Grazie alla dirigente Claudia Rufer e al suo ufficio per il lavoro svolto per rendere possibile questo evento".

Fabio Pasini dell’Universum Boxe sottolinea: "Per la prima volta siamo nel calendario della Federazione pugilistica italiana _ spiega Pasini _ e abbiamo portato quasi 500 atleti in città. Abbiamo allestito due ring. C’è stato un grande lavoro logistico per il quale ringrazio l’amministrazione e gli uffici comunali. Avremo tre giorni di incontri dalle 9 della mattina fino a mezzanotte con questo connubio tra campionato italiano di gym boxe e torneo regionale". Contemporaneamente in questo week-end va ricordato il Milan Camp allo stadio Calbi con il calcio giovanile che porterà tra giovani calciatori e accompagnatori oltre 2mila persone in città per un altro evento turistico e sportivo di rilievo. "Giugno finalmente decolla _ conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente associazione albergatori _ siamo davvero molto soddisfatti, e col bel tempo e il caldo andiamo verso il pienone da qui alla fine del mese".

Luca Pizzagalli