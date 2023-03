Cattolica in campo per l’infanzia

’Infanzia, Presente!’ è il titolo del ciclo di conferenze e laboratori promossi dall’amministrazione Comunale di Cattolica, a cura dei servizi educativi, per confrontarsi sui temi dell’educazione e dell’infanzia. Incontri aperti a tutta la cittadinanza che prevedono la partecipazione di importanti pedagogisti il sabato mattina e a cui vengono affiancate esperienze, giochi e laboratori per bambine e bambini la domenica pomeriggio. ’Le ricadute educative dell’arte’ sarà il nuovo argomento che avrà come protagonista il pedagogista Francesco Caggio, direttore della rivista Interventi educativi. Conversazioni sulla cura. L’appuntamento è per sabato, dalle ore 10 presso il Centro Giovani in via Del Prete. Quindi, il giorno dopo dalle ore 16.30, spazio agli ’Atelier creativi’ per bambine e bambini, insieme ad Andrea Graf ed a cura del Laboratorio di educazione all’immagine, nei locali di Piazza della Repubblica. Gli appuntamenti proseguiranno, con una cadenza mensile, sino al prossimo 7 maggio.